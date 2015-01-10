5000mAh bataryalı akıllı telefon Studio Energy tanıtıldı

Günümüzde akıllı cihazların belkide en büyük problemlerinden birisi batarya problemi. Genelde her gün sarja takmak zorunda kaldığımız cihazların, artık alternatif olarak büyük pil bulunduran seçeneklerini de görmeye başladık.

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5000mAh batarya bulunduran Studio Energy'de bunlardan birisi. 5 inç boyutunda 720 piksel çözünürlükte ekrana sahip telefon dört çekirdekli Mediatek 6582 işlemcisinden gücünü alırken cihaza ayrıca 1GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. SD kart ile hafızası arttırılabilen cihazın arka kamerası 8 MP ön kamerası ise 2 MP çözünürlükte. Pili ile dikkat çeken cihazın fiziksel özelliklerinde bakıldığında ise 180 gram ve 10.4mm kalınlıkta olduğunu görüyoruz.3G ile 33 saat konuşma süresi sunduğu iddia edilen cihazın bekleme süresi ise 1090 saat olarak belirtildi. Cihaz 179 dolarlık fiyatla ABD'de satışa sunulacak.