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5000mAh bataryalı akıllı telefon Studio Energy tanıtıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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5000mAh bataryalı akıllı telefon Studio Energy tanıtıldı
Günümüzde akıllı cihazların belkide en büyük problemlerinden birisi batarya problemi. Genelde her gün sarja takmak zorunda kaldığımız cihazların, artık alternatif olarak büyük pil bulunduran seçeneklerini de görmeye başladık.

5000mAh batarya bulunduran Studio Energy'de bunlardan birisi. 5 inç boyutunda 720 piksel çözünürlükte ekrana sahip telefon dört çekirdekli Mediatek 6582 işlemcisinden gücünü alırken cihaza ayrıca 1GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. SD kart ile hafızası arttırılabilen cihazın arka kamerası 8 MP ön kamerası ise 2 MP çözünürlükte. Pili ile dikkat çeken cihazın fiziksel özelliklerinde bakıldığında ise 180 gram ve 10.4mm kalınlıkta olduğunu görüyoruz. 

3G ile 33 saat konuşma süresi sunduğu iddia edilen cihazın bekleme süresi ise 1090 saat olarak belirtildi. Cihaz 179 dolarlık fiyatla ABD'de satışa sunulacak.
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DH Misafiri 4 yıl
snapdragon olsaymış iyimiş
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aycibin 4 yıl
taş gibi alet ama gelir mi bilinmez
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Admire21 4 yıl
En çok sıkıntı çektiğim konulardan biriydi batarya konusu ,diğer markalarında bu işe bir el atması lazım.
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rew875 4 yıl
İyi değildir.
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volkan_kolay 4 yıl
adamlar akıllı telefonun nokia 1200'ını yapmış resmen..
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SIRADANUS 4 yıl
Bence her telefonun büyük bataryalı versiyonu veya büyük batarya opsiyonu olmalı. Herkes incelik sevdalısı değil. Bu fiyata ülkemizde olsaydı hemen alırdım.
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Curimo 4 yıl
Maalesef 1 Gb RAM Android için yeterli değil arkadaşlar; kendim kullanıyorum ve çok sıkıntı çekiyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Batarya mu-az-zam! Zaten bunu dememiz için yapılmış bi cihaz
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sercandk 4 yıl
Çok iyi cihaz olmuş işlemci ve ram normal bir kullanıcı için yeterli zaten.
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gun 4 yıl
USB şarj aletlerine alıştığından beri şarj sorunum filan kalmadı. Bence telefon hafif olsun sonra gerekirse gerekirse usb şarj istasyonundan şarj edebilirim. 20 dk taksam 2-3 saat götürüyor zaten sonuçta günümün 23:40 kadarı hafif telefonum oluyor.
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ouzqan 4 yıl
Aşıh şahım performans vermez ama gerekte yok açıkcası güzel cihaz .
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