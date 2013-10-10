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5.5 inçlik LG G Pro Lite lanse edildi

5 yıl
7,5b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5.5 inçlik LG G Pro Lite lanse edildi

LG'nin Optimus G ile başlayan ve sonradan G isimlendirmesi ile hayatına devam eden akıllı telefon serisi, donanım itibariyle üst seviyeye hitap etmekteydi. Cihazlar büyük ilgi görünce LG orta seviye bir modeli de seriye ekledi.

G Pro Lite adlı model 5.5 inçlik bir boyuta sahip olmasına karşın ekran çözünürlüğü 540x960 piksel. Bu açıdan Optimus G Pro modelinin ucuz bir versiyonu olarak görülebilir.

Cihazın işlemcisi 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli MT6577 iken, grafik birimi ise PowerVR SGX531. 

1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Bluetoot 3.0, WiFi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 3140mAh gücünde batarya, çift hoparlör, 9.4mm kalınlık ve 164gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin dikkat çeken özelliği ise üst kısma konumlandırılmış ekran kalemi. Cihazda el yazısı için Notes adlı bir not alma uygulaması da bulunuyor. Model ilk etapta Latin Amerika'da satışa sunulacak. Sonrasında Asya ve Orta Doğu ülkelerinde piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil.  

http://www.phonearena.com/news/5.5-LG-G-Pro-Lite-announced-with-stylus-dual-speakers-dual-SIM-and-modest-specs_id48165 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
dün güncelleme geldi kabul ettim yarıda kaldı %25 te durdu tekrar baştan almaya başladı ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar g pro lite orjinal kalemi satiliyormu bi bilginiz varmi simdiden teşekkürler
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YSN_94 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Merhabalar g pro lite orjinal kalemi satiliyormu bi bilginiz varmi simdiden teşekkürler

Hocam ben kullanmiyorum kalemi hic istersen sana satabilirim.
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sezar312 4 yıl

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DH Misafiri 4 yıl
Kitkat geldi bu arada :)
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Lomax. 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kitkat geldi bu arada :)

Memnun kaldınız mı güncellemeden?
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DH Misafiri 4 yıl
alalı bir hafta olmadı kullanımı çok kolay ve internete bağlanma açısından hızlı bir telefon.kamera ve netlik çoooook güzel hiç boşuna o 2000-3000 liralık telefonları almayın.ben çok memnunum tavsiye ederim ilk başta şüphelerim vardı ama şimdi hepsi gitti.tavsiye eden arkadaşlarım sayesinde almıştım hepsine teşekkürler.
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VYC Majoris 4 yıl
Bu kadar düşük donanım konur mu? Bu neyin kafası anlamadım. Tamam iş görür ama iş görür diye niye 1000 lira vereyim? O fiyatlara bundan kat kat iyileri var.
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__Nikolaus__ 5 yıl
Cihaz ayrıca çift sim kart degıl yanlıs bilgi verilmiş haberde
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dreamblue35 5 yıl
cihazda pil ve kamera hariç, hepsi eski nesil, insan bir bluetooth u 4.0 yeni nesil koyar; bu haliyle note2 ye rakip olur diyeceğim ama onu da geçtim ram 1 gb -- ben size Huawei Ascend G610 öneririm en azından fiyat bakımından kurtarıyor durumu
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Okisht 5 yıl dreamblue35
dreamblue35

cihazda pil ve kamera hariç, hepsi eski nesil, insan bir bluetooth u 4.0 yeni nesil koyar; bu haliyle note2 ye rakip olur diyeceğim ama onu da geçtim ram 1 gb -- ben size Huawei Ascend G610 öneririm en azından fiyat bakımından kurtarıyor durumu

haberin çıkış tarihine baktın mı hiç?
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Guaire 5 yıl
Bu özelliklerle LG G Pro'nun Çinli replikası gibi diyeceğim, ama onlar bile en azından MTK6589 koyardı.
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DH Misafiri 5 yıl
Tanıtımını yağcakmısınız gelirse hiç türk
inceleme yok sabırsızlıkla bekliyorum
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mustang_88 5 yıl
kalem kullanışlı olur, pikselleri sayılmaz, fiyatıda uygun olrsa almayı düşünüyorum telefonum sonny xperia neo vuruyom kırıyom bozulmuo bıktım
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DH Misafiri 5 yıl
Bununla uğraşana kadar LG G2 32GB siyah modeli Türkiyeye göndersinler(biliyorum bencilim. Hadi eksileyin).
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