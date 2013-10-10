5.5 inçlik LG G Pro Lite lanse edildi





LG'nin Optimus G ile başlayan ve sonradan G isimlendirmesi ile hayatına devam eden akıllı telefon serisi, donanım itibariyle üst seviyeye hitap etmekteydi. Cihazlar büyük ilgi görünce LG orta seviye bir modeli de seriye ekledi.





G Pro Lite adlı model 5.5 inçlik bir boyuta sahip olmasına karşın ekran çözünürlüğü 540x960 piksel. Bu açıdan Optimus G Pro modelinin ucuz bir versiyonu olarak görülebilir.





Cihazın işlemcisi 1GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli MT6577 iken, grafik birimi ise PowerVR SGX531.





1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, Bluetoot 3.0, WiFi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 3140mAh gücünde batarya, çift hoparlör, 9.4mm kalınlık ve 164gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin dikkat çeken özelliği ise üst kısma konumlandırılmış ekran kalemi. Cihazda el yazısı için Notes adlı bir not alma uygulaması da bulunuyor. Model ilk etapta Latin Amerika'da satışa sunulacak. Sonrasında Asya ve Orta Doğu ülkelerinde piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil.

http://www.phonearena.com/news/5.5-LG-G-Pro-Lite-announced-with-stylus-dual-speakers-dual-SIM-and-modest-specs_id48165