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5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap News'e göre Samsung Galaxy S10'un 5G özellikli modeli 5 Nisan'da satışa sunulacak. Akıllı telefonla ilgili son bilgiler ve muhtemel fiyat etiketi haberimizde.
1 ay
4,5b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçen ay Galaxy S10 serisini tanıtırken amiral gemisi telefonun 5G teknolojisini destekleyen varyantını da duyurdu. Güney Koreli şirket telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Yonhap News'in haberine göre Samsung, telefonu 5 Nisan tarihinde satışa sunacak.
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Söz konusu çıkış tarihinin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtmek gerek dolayısı ile henüz diğer ülkeler için netleşmiş bir şey yok. Ancak akıllı telefonun Nisan ayında piyasaya sürülecek olması dünya genelindeki diğer pazarlara ulaşmasının çok uzun sürmeyeceği anlamına geliyor.

Fiyatı açıklanmadı ancak yüksek olacak

Bununla birlikte Samsung'un 5G'li Galaxy S10 için ön sipariş de almadığını belirtelim. Yani akıllı telefon 5 Nisan'da satışa sunulacak ve müşteriler o gün itibarıyla satın alabilecekler. Cihazın fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok ancak analistler 1.330 dolar civarında olabileceğini tahmin ediyor.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20190321005700320?section=economy/consumer-electronics Yorum Yaz
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astegon 1 ay
Toplu cevap: Mevcut S10'larda 5G desteği yok.
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The.Mafia 1 ay
Şimdiki s10 desteklemiyor mu
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hamza5806 1 ay
Tuh bizde 4.5g var yarim puanla kacirdik neyse mezuna kaliriz artik napalim
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erci501 1 ay
Destekliyor bu cihazı da öylesine çıkarmışlar
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AtiMX4 1 ay
Ne yani simdikiler 5g desteklemiyor mu
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