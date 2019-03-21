5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak

Samsung geçen ay Galaxy S10 serisini tanıtırken amiral gemisi telefonun 5G teknolojisini destekleyen varyantını da duyurdu. Güney Koreli şirket telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Yonhap News'in haberine göre Samsung, telefonu 5 Nisan tarihinde satışa sunacak.

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Söz konusu çıkış tarihinin Güney Kore için geçerli olduğunu belirtmek gerek dolayısı ile henüz diğer ülkeler için netleşmiş bir şey yok. Ancak akıllı telefonun Nisan ayında piyasaya sürülecek olması dünya genelindeki diğer pazarlara ulaşmasının çok uzun sürmeyeceği anlamına geliyor.

Fiyatı açıklanmadı ancak yüksek olacak

Bununla birlikte Samsung'un 5G'li Galaxy S10 için ön sipariş de almadığını belirtelim. Yani akıllı telefon 5 Nisan'da satışa sunulacak ve müşteriler o gün itibarıyla satın alabilecekler. Cihazın fiyat etiketi konusunda henüz bir bilgi yok ancak analistler 1.330 dolar civarında olabileceğini tahmin ediyor.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20190321005700320?section=economy/consumer-electronics