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5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi Mi Mix 3'ün 5G teknolojisini destekleyen bir varyantını çıkarmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu.
4 ay
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6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Mi Mix 3'ü piyasaya sürmüştü. Çinli şirket akıllı telefonun 5G teknolojisini destekleyen versiyonunu ise 2019'un ilk çeyreğinde çıkaracağını açıkladı. Mi Mix 3 5G varyantının Mart ayına kadar resmiyet kazanması bekleniyordu.
 
Ayrıca Bkz. "Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo)"
İlk 5G özellikli telefonlardan biri olacağı için Xiaomi cihazı 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) gibi önemli bir platformda duyurmak isteyebilir. Popüler tasarımcı Benjamin Geskin, akıllı telefonun 24 Şubat'ta tanıtılacağını öne süren bir tweet paylaştı. Ancak daha sonra gönderiyi bilinmeyen bir sebepten ötürü sildi.
 

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Geskin'in tweet'inde şirketin yakında yeni bir şey tanıtacağına işaret eden bir poster de yer alıyordu. Ancak söz konusu görsel Xiaomi tarafından herhangi bir sosyal platformunda resmi olarak paylaşılmadı. Gönderide ayrıca "Xiaomi, 24 Şubat'ta, muhtemelen Mi Mix 3 5G için bir etkinlik düzenleyecek" şeklinde bir yazı da vardı.
 
Henüz ortada resmi bir açıklama olmadığı için lansman tarihi hakkında kesin konuşmak zor. Mi Mix 3 5G'nin Snapdragon 855 ile güçlendirilmesi bekleniyor. Yonga setindeki X50 LTE modem akıllı telefonun 5G ağlara bağlanabilmesini sağlayacak. Şu an itibariyle cihazın fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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V4LKyR 4 ay en beğenilen
Çok net görülüyor ki, bu 5G para tuzağı olacak... Telefon 100 lira ise, 5G'li modeli 200 lira. 5G hayatınızda kısa vadede hiç bir değişiklik yapmayacak, bizde 4.5G var. 0.5G için 2 kat para verilir mi? Milletimden uyanık olmalarını istirham ederim.
Çok net görülüyor ki, bu 5G para tuzağı olacak... Telefon 100 lira ise, 5G'li modeli 200 lira. 5G hayatınızda kısa vadede hiç bir değişiklik yapmayacak, bizde 4...
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Seyrim 4 ay
5G hadi bakalım.. Çok şeyler değişecek..
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ssj 4 ay
Lenovo z5 pro Gt hem fiyat hem performans olarak sağlam geliyor. Bu sene piyasa baya değişken olacak gibi
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V4LKyR 4 ay en beğenilen
Çok net görülüyor ki, bu 5G para tuzağı olacak... Telefon 100 lira ise, 5G'li modeli 200 lira. 5G hayatınızda kısa vadede hiç bir değişiklik yapmayacak, bizde 4.5G var. 0.5G için 2 kat para verilir mi? Milletimden uyanık olmalarını istirham ederim.
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yavdegithelelo 4 ay V4LKyR
büyük resim mode on. bunlar yahudi lobisi
5g ye para tuzağı diyen zihniyet ilk kez görüyorum . 5 g ile bir kaç yıl dünya genelinde bir çok şey farklı olacak . bizde olur mu bilmem
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sniper23 4 ay V4LKyR
Aslında haklısın dostum. 5G'nin kullanıcılardan çok kurumsala faydası olacaktır. O yüzden kullanıcı için pek bir anlamı yok. Özellikle 4 GB kota ile.
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