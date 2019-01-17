5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Mi Mix 3'ü piyasaya sürmüştü. Çinli şirket akıllı telefonun 5G teknolojisini destekleyen versiyonunu ise 2019'un ilk çeyreğinde çıkaracağını açıkladı. Mi Mix 3 5G varyantının Mart ayına kadar resmiyet kazanması bekleniyordu.

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İlk 5G özellikli telefonlardan biri olacağı için Xiaomi cihazı 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) gibi önemli bir platformda duyurmak isteyebilir. Popüler tasarımcı Benjamin Geskin, akıllı telefonun 24 Şubat'ta tanıtılacağını öne süren bir tweet paylaştı. Ancak daha sonra gönderiyi bilinmeyen bir sebepten ötürü sildi.

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Geskin'in tweet'inde şirketin yakında yeni bir şey tanıtacağına işaret eden bir poster de yer alıyordu. Ancak söz konusu görsel Xiaomi tarafından herhangi bir sosyal platformunda resmi olarak paylaşılmadı. Gönderide ayrıca "Xiaomi, 24 Şubat'ta, muhtemelen Mi Mix 3 5G için bir etkinlik düzenleyecek" şeklinde bir yazı da vardı.

Henüz ortada resmi bir açıklama olmadığı için lansman tarihi hakkında kesin konuşmak zor. Mi Mix 3 5G'nin Snapdragon 855 ile güçlendirilmesi bekleniyor. Yonga setindeki X50 LTE modem akıllı telefonun 5G ağlara bağlanabilmesini sağlayacak. Şu an itibariyle cihazın fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.