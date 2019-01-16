Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo)

Meizu yakında Snapdragon 855 yongaseti ile güçlendirilmiş Meizu 16s ve Meizu 16s Plus modellerini piyasaya sürecek. Şirketin CEO'su oyun odaklı Meizu 16T (Turbo) modelinin de yolda olduğunu müjdeledi.
4 ay
4b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu, bu yılın ikinci çeyreğinde Meizu 16s ve 16s Plus amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Her iki cihazın da Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Çinli teknoloji devinin CEO'su Jack Wong, nispeten düşük fiyat etiketine sahip oyun odaklı bir telefon çıkaracaklarını duyurdu. Meizu 16s serisi gibi Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağı ifade edilen cihaz Meizu 16T (Turbo) ismiyle gelecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı"
Wong, Weibo hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, yaklaşmakta olan Meizu oyuncu telefonunun "Gaming" ifadesini çağrıştırması bakımından Meizu 16G olarak adlandırılacağını belirtti. Ancak bazı kullanıcılar bu ismin kafa karıştırıcı olduğunu ve 16 GB depolama kapasiteli bir telefonu çağrıştırdığını ifade edince Wong yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi için cihazın isminin Meizu 16T olacağını açıkladı.

Wong: Ekran boyutu ne olsun?

Deneyimli yönetici ayrıca kullanıcılara yeni çıkaracakları oyuncu telefonu için ideal ekran boyutu önermeleri yönünde çağrı yaptı. Meizu fanlarının çoğu cihazın 6.2 inç ekranla gelmesini istedi. Akıllı telefon 4.000 - 4.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak.
Fiyat etiketinin ise 300 ile 370 dolar arasında değişebileceği söyleniyor. Cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi yok. Meizu'nun patronunun önümüzdeki günlerde Meizu 16T ile ilgili daha fazla detay vermesi bekleniyor.

https://www.weibo.com/5033090411/Hc67TuS81?from=page_1003065033090411_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasanandnexus 4 ay
Adamlar ne güzel anketlerle cihaz özellikleri belirliyor. 4000-4500 mah pil ve en üst düzey çipset şahane olur.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 ay en beğenilen
Piyasa, oyun telefonundan grçilmez oldu. Ortada kaliteli oyun yok!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 4 ay
Oyun telefonu diye bir şey yok. Üreticilerin tüketicilere sunduğu pazarlama cinliğinden başka bir şey değil. Bugün üst seviye telefonların hepsi zaten oyun telefonudur. Oynatamayacakları açamayacakları oyun yok. Note 9, P20, G7, XZ3, Nokia 8, Mi 8, U12 vs hepsi aynı zamanda oyun telefonudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 4 ay
oyun telefonları boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan2323 4 ay
4000mAh batarya ile gelmesi en büyük isteğim olurdu, zaten 16 tasarımı gayet güzel, ram 8GB yeterli olur, iş görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 4 ay
Pubg den başka sd855'e uygun oyun yok neredeyse.Playstore'daki oyunların %99'unu sd820 bile ultra ayarlarda sorunsuz açıyor.Pc den port oyunlar gelmeden düzelmeyecek bu oyun işi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 ay
Kanımca Meizu'da Lenovo gibi yanlış isimlendirme yapıyor. 855 gibi milat sayılabilecek bir yonga önceki nesle sahip modelle aynı ismi almamalı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 4 ay en beğenilen
Piyasa, oyun telefonundan grçilmez oldu. Ortada kaliteli oyun yok!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Şu tasarım diline bayılıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 4 ay
iyi bari batarya büyümüş, 16th çok hoş bir cihaz olmuştu fakat batarya için aynısı söylenemez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Starixa 4 ay
İsimlendirme kötü degil mi 16 16th 16turbo 16s plus pazarda çok akıl karışıklığı yaratacağını düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 4 ay
Adamlar ne güzel anketlerle cihaz özellikleri belirliyor. 4000-4500 mah pil ve en üst düzey çipset şahane olur.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
6 etiket daha oyuncu telefonu meizu 16t turbo Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı 4 ay Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) Sonraki ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası 4 ay Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 4 ay Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 4 ay Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim