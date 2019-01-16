Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo)

Meizu, bu yılın ikinci çeyreğinde Meizu 16s ve 16s Plus amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Her iki cihazın da Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Çinli teknoloji devinin CEO'su Jack Wong, nispeten düşük fiyat etiketine sahip oyun odaklı bir telefon çıkaracaklarını duyurdu. Meizu 16s serisi gibi Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağı ifade edilen cihaz Meizu 16T (Turbo) ismiyle gelecek.

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Wong, Weibo hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, yaklaşmakta olan Meizu oyuncu telefonunun "Gaming" ifadesini çağrıştırması bakımından Meizu 16G olarak adlandırılacağını belirtti. Ancak bazı kullanıcılar bu ismin kafa karıştırıcı olduğunu ve 16 GB depolama kapasiteli bir telefonu çağrıştırdığını ifade edince Wong yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi için cihazın isminin Meizu 16T olacağını açıkladı.

Wong: Ekran boyutu ne olsun?

Deneyimli yönetici ayrıca kullanıcılara yeni çıkaracakları oyuncu telefonu için ideal ekran boyutu önermeleri yönünde çağrı yaptı. Meizu fanlarının çoğu cihazın 6.2 inç ekranla gelmesini istedi. Akıllı telefon 4.000 - 4.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak.

Fiyat etiketinin ise 300 ile 370 dolar arasında değişebileceği söyleniyor. Cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi yok. Meizu'nun patronunun önümüzdeki günlerde Meizu 16T ile ilgili daha fazla detay vermesi bekleniyor.

https://www.weibo.com/5033090411/Hc67TuS81?from=page_1003065033090411_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment