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Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor

Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısında ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Cihazın kilidi başkasının parmağı veya bir paket sakızla kolayca açılabiliyor.
4 hf.
6,5b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia 9 PureView'da akıllara durgunluk verecek cinsten bir güvenlik sorunu olduğu ortaya çıktı. Üst sınıf telefonda yer alan ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sağlıklı çalışmıyor. Cihazın kilidi sadece kayıtlı olmayan parmak izleriyle değil, bir paket sakız gibi nesnelerle kolayca  açılabiliyor.
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Twitter'da hatayı gözler önüne seren bir video yayınlanırken aynı zamanda birkaç kullanıcı da cihazlarında aynı sorunun olduğunu doğruladı. Büyük olasılıkla sorun, sürüm 4.22 olarak etiketlenmiş en son Android 9 Pie güncellemesiyle ilgili.

HMD Global henüz açıklama yapmadı

Hatayı ilk gündeme getiren Twitter kullanıcısı Decoded Pixel, Nokia 9'un kilidinin henüz kaydedilmemiş bir parmak izi ile açılabildiğini söyledi. Aynı kullanıcı tarafından yayınlanan videoda, parmak izi korumasının başkasının parmağıyla ve bir paket sakız ile açıldığı görülebiliyor.
Konuyla ilgili HMD Global kanadından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Şirketin bu problemi ortadan kaldıracak bir yama yayınlaması bekleniyor. Bu süre zarfında kullanıcıların cihazlarına yetkisiz erişimi engellemek için parmak izi kilidini devre dışı bırakmaları ve parola kullanmaları öneriliyor.

https://twitter.com/decodedpixel/status/1120051077905362944 Yorum Yaz
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interwap 4 hf. en beğenilen
Anlaşılan ekrana gömülü kapasitif sensör koymuşlar. Ne gösterirsen okuyor.
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DaggeredByRuhtan 3 hf.
çok maliyet kısıtlaması ile çıkmış bir telefon
sd 855 ekran kasa oranı daha yüksek olsa pil daha iyi olsa bu telefon 620 euro falan degıl en az 800 900 euro olurdu
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saint42 3 hf.
Sanki sakız reklamı yapılmış sakızın telefonu var.
Slogan şu: parmak izini mi silindi panik yok bir adet sakızın yapamayacağı şey yoktur.
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MS4343 4 hf.
HDM, o sakız firmasıyla anlaşma yapmış...Siz de hemen adamları kötülüyorsunuz
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Askaparta 4 hf.
Adam parmağını gözüne sokarsa ne olacak. Bırakın bunları, en iyisi şifre.
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HLLBN 4 hf.
En azından okuma hatası vermez
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Whippoorwill 4 hf.
Umarım güncelleme yeterli olur.
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interwap 4 hf. en beğenilen
Anlaşılan ekrana gömülü kapasitif sensör koymuşlar. Ne gösterirsen okuyor.
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esmerbuyucu 4 hf.
Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşlar. Ekrana gömülü dediler tırt çıktı.
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Orange dragon 4 hf.
Nokia gümbür gümbür geliyor
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sreylare 4 hf.
Kamera konusunda test falan yok mu Dxomark tarafında? Saçma sapan modelleri test etti durdular Nokia bir engel çıkarmadıysa testi yapmalılardı.
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