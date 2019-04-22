Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor

Nokia 9 PureView'da akıllara durgunluk verecek cinsten bir güvenlik sorunu olduğu ortaya çıktı. Üst sınıf telefonda yer alan ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sağlıklı çalışmıyor. Cihazın kilidi sadece kayıtlı olmayan parmak izleriyle değil, bir paket sakız gibi nesnelerle kolayca açılabiliyor.

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Twitter'da hatayı gözler önüne seren bir video yayınlanırken aynı zamanda birkaç kullanıcı da cihazlarında aynı sorunun olduğunu doğruladı. Büyük olasılıkla sorun, sürüm 4.22 olarak etiketlenmiş en son Android 9 Pie güncellemesiyle ilgili.

HMD Global henüz açıklama yapmadı

Hatayı ilk gündeme getiren Twitter kullanıcısı Decoded Pixel, Nokia 9'un kilidinin henüz kaydedilmemiş bir parmak izi ile açılabildiğini söyledi. Aynı kullanıcı tarafından yayınlanan videoda, parmak izi korumasının başkasının parmağıyla ve bir paket sakız ile açıldığı görülebiliyor.

Konuyla ilgili HMD Global kanadından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Şirketin bu problemi ortadan kaldıracak bir yama yayınlaması bekleniyor. Bu süre zarfında kullanıcıların cihazlarına yetkisiz erişimi engellemek için parmak izi kilidini devre dışı bırakmaları ve parola kullanmaları öneriliyor.

https://twitter.com/decodedpixel/status/1120051077905362944