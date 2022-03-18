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    5G akıllı telefon satışları ilk kez 4G telefonları geçti

    Counterpoint araştırma şirketinin yayınladığı yeni bir rapora göre, 5G akıllı telefonlar ilk kez 4G modellerinden daha popüler hale geldi.                       
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    5G akıllı telefon satışları ilk kez 4G telefonları geçti
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    Bu yıl, 5G akıllı telefonların satışları önceki nesil 4G modellerinin satışlarını geçmeyi başardı. Ocak 2022'de 5G telefonlar, satılan tüm cihazların yaklaşık yüzde 51'ini oluşturuyordu.

    Counterpoint Research'ün raporuna göre, Çin, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bu büyümeyi sağlayan en büyük bölgelerdi. Şu anda, 5G'nin en yüksek "kabul" seviyesi, Ocak 2021'de yüzde 84'e ulaştığı Çin'de. Bu artış, 5G'yi zorlayan Çinli operatörlerin yanı sıra uygun fiyatlı yeni 5G özellikli telefonları piyasaya süren markalardan geldi. Öte yandan, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da 5G yayılım oranları sırasıyla %74 ve %76'ya ulaştı.

    5G akıllı telefon satışları ilk kez 4G telefonları geçti
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    5G akıllı telefon pazarı büyüyor

    Bu iki bölgede Apple, Batı Avrupa'da yüzde 30 ve Kuzey Amerika'da yüzde 50 pazar payıyla hakim durumda. Bu, şirketin 5G destekli iPhone 12 serisini piyasaya sürmesinden sonra geldi.

    Bu arada, MediaTek ve Qualcomm'un daha yeni ve daha hızlı bant genişliğini destekleyen uygun fiyatlı yongaları ile 5G özellikli Android akıllı telefon pazarı da büyüme gösterdi. Bu durum, özellikle 250 ila 400 dolar arasındaki orta-yüksek fiyat aralığı için geçerli.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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