5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir

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5G iletişim altyapıları belirli ülkeler hariç henüz insanlara erişebilmiş durumda değil ancak 5G akıllı telefonlar pazara hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede en alt seviyeye kadar inmeyi başaran fiyat politikaları sayesinde tüketici ilgisi yakalandı.

Önemli sıçrama

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre bu yıl sonuna kadar global 5G akıllı telefon satışlarının 278 milyona ulaşması bekleniyor. Bunun yüzde 62 civarında yani 172 milyonu Çin’de satılacak. Kuzey Amerika’da 42 milyon, Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde ise 31 milyon satış bekleniyor.

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Araştırma Çin’de 5G ağlarının hızlı bir şekilde ticari hayata geçirilmesinin bu satışlarda etkili olduğunu belirtiyor. Huawei, Xiaomi, Realme gibi pek çok Çinli marka çok cüzi fiyatlara 5G teknolojisini sunmaya başladı bile.

Avrupa’da ise fiyatlar biraz yüksek. 2021 yılında ortalama 5G telefon fiyatlarının 765$ olması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 477$ seviyesine inecek. Samsung ve Apple’ın bu pazarda önemli iki oyuncu olması fiyat ortalamalarını da etkiliyor.

Diğer taraftan pandemi nedeniyle bu yıl akıllı telefon ssatışlarında yüzde 10.7 düşüş bekleniyor. 2021 yılında ise yüzde 10 artışla 1.3 milyar satış rakamları elde edilecek. Bununla birlikte rakamlar aşıların seyrine göre değişebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/09/11/canalys-predicts-global-5g-smartphone-shipments-will-reach-278-million-this-year/

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