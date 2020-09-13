Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir

    5G uyumlu akıllı telefonların fiyatlarının 150$ seviyelerine kadar inmesi hitap ettiği kitleyi arttırdı. Çin’in de etkisiyle bu yıl çeyrek milyardan fazla 5G akıllı telefon satışı bekleniyor.
    6 sa.
    549
    1
    3
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir
    Tam Boyutta Gör

    5G iletişim altyapıları belirli ülkeler hariç henüz insanlara erişebilmiş durumda değil ancak 5G akıllı telefonlar pazara hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede en alt seviyeye kadar inmeyi başaran fiyat politikaları sayesinde tüketici ilgisi yakalandı.

    Önemli sıçrama

    Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre bu yıl sonuna kadar global 5G akıllı telefon satışlarının 278 milyona ulaşması bekleniyor. Bunun yüzde 62 civarında yani 172 milyonu Çin’de satılacak. Kuzey Amerika’da 42 milyon, Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde ise 31 milyon satış bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei için 5G konusunda ABD’den izin çıktı

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    Araştırma Çin’de 5G ağlarının hızlı bir şekilde ticari hayata geçirilmesinin bu satışlarda etkili olduğunu belirtiyor. Huawei, Xiaomi, Realme gibi pek çok Çinli marka çok cüzi fiyatlara 5G teknolojisini sunmaya başladı bile.

    Avrupa’da ise fiyatlar biraz yüksek. 2021 yılında ortalama 5G telefon fiyatlarının 765$ olması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 477$ seviyesine inecek. Samsung ve Apple’ın bu pazarda önemli iki oyuncu olması fiyat ortalamalarını da etkiliyor.

    Diğer taraftan pandemi nedeniyle bu yıl akıllı telefon ssatışlarında yüzde 10.7 düşüş bekleniyor. 2021 yılında ise yüzde 10 artışla 1.3 milyar satış rakamları elde edilecek. Bununla birlikte rakamlar aşıların seyrine göre değişebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/11/canalys-predicts-global-5g-smartphone-shipments-will-reach-278-million-this-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cem650 5 sa.
    4g düzgün versinler başka bişi istemem
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 3 sa. cem650
    4g isteselerde düzgün veremezler kullanıcı yoğunluğu internet hızını düşürüyor 5g ile bu bir nebze rahatlayacak tabi tam çözüm gene olmayacak 6g ile tam çözüme kavuşacak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 5 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Öyle de oldu. Yok yani...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor 46 dk. TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf 1 sa. 48 GB bellekli Quadro kartı geliyor 2 sa. Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı 2 sa. Huawei Petal Search, gelişmiş bir arama motoruna dönüşüyor 3 sa. Nvidia, yaklaşık 40 milyar dolara ARM'yi satın almak üzere 4 sa. PS5 kontrolcüsü DualSense; pil bittiğinde ikincisine akıcı geçiş yapabilecek 5 sa. Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN 5G akıllı telefonlar bu yıl 278 milyon satış yapabilir Sonraki Microsoft Surface Duo incelemesi basit tasarımlı menteşeyi ortaya çıkardı 18 sa. HTC Wildfire E Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 18 sa. PS5 fiyatı haftaya açıklanıyor: 16 Eylül'de büyük etkinlik var 19 sa. Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket edebilecek 20 sa. RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor 20 sa. Akıllı bileklik mi saat mi? "Honor MagicWatch 2 incelemesi" 20 sa. Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video] 21 sa. RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi 21 sa. Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı 22 sa. Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor 23 sa. İBB'den hızlı metro projesi: Hızray 23 sa. Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin teknik detayları belli oldu 1 gün Realme C17 geliyor 1 gün Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı 1 gün Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı 1 gün Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü 1 gün Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor 1 gün Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde 1 gün Xbox Series V konsoluna hazır olun 1 gün Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi
    DonanımHaber
    RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı
    DonanımHaber
    En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,84 - Altın=468 | 10 EYLÜL💰
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'den Yeni Haberler iç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    American Horror Story'nin Yaratıcısının Yeni Dizisi Ratched'te...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız