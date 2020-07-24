5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi

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Turkcell, 5G için kullanılacak baz istasyonlarının önemli altyapılarından birini yerli hale getirmek için adımını attı. HAVELSAN, Turkcell, TÜBİTAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi iş birliği ile geliştirilen yerli 5G çekirdek şebekesi test edildi.

İstanbul’da yapılan testlerde Turkcell şebekekesinde kullanılacak yabancı marka bir 5G baz istasyonunun bağlantısı,Türk yapımı sanallaştırma platformu üzerinde kurulu olan ve Türk yapımı 5G çekirdek şebekesiyle sağlandı. Test başarıyla gerçekleştirildi. Sanallaştırma platformu ve çekirdek şebekenin geliştirilmesinde HAVELSAN etkin rol oynuyor. i2i Systems, TTG International, Telenity ve Labris firmalarının GTENT markası altında ürünleştirdiği bileşenler kullanılıyor.

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Uçtan uca yerli şebeke için firmalar, üniversiteler ve kamu kurumları uzun süredir birlikte çalışıyor. Son gerçekleştirilen testle birlikte ilk çıktı alınmış oldu. 5G için yabancı baz istasyonları kullanılsa bile uçtan uca yerli şebeke ve sanallaştırma teknolojileri sayesinde şebekenin yabancı sızıntılara ve saldırılara karşı güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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