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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi

    Türkiye'de ilk kez yerli sanallaştırma platformu üzerine kurulu yerli 5G çekirdek şebekesi kullanılarak 5G bağlantısı gerçekleştirildi. Uçtan uca yerli şebeke için önemli adım atılmış oldu.
    4 sa.
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    9
    Operatö...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi
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    Turkcell, 5G için kullanılacak baz istasyonlarının önemli altyapılarından birini yerli hale getirmek için adımını attı. HAVELSAN, Turkcell, TÜBİTAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi iş birliği ile geliştirilen yerli 5G çekirdek şebekesi test edildi.

    İstanbul’da yapılan testlerde Turkcell şebekekesinde kullanılacak yabancı marka bir 5G baz istasyonunun bağlantısı,Türk yapımı sanallaştırma platformu üzerinde kurulu olan ve Türk yapımı 5G çekirdek şebekesiyle sağlandı. Test başarıyla gerçekleştirildi. Sanallaştırma platformu ve çekirdek şebekenin geliştirilmesinde HAVELSAN etkin rol oynuyor. i2i Systems, TTG International, Telenity ve Labris firmalarının GTENT markası altında ürünleştirdiği bileşenler kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

    Uçtan uca yerli şebeke için firmalar, üniversiteler ve kamu kurumları uzun süredir birlikte çalışıyor. Son gerçekleştirilen testle birlikte ilk çıktı alınmış oldu. 5G için yabancı baz istasyonları kullanılsa bile uçtan uca yerli şebeke ve sanallaştırma teknolojileri sayesinde şebekenin yabancı sızıntılara ve saldırılara karşı güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    iriven (iriven ) 3 sa. en beğenilen
    Böyle adımlar görmek güzel.
    Yanıtla +8
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    kibirli ateist 3 sa. yeni yorumcu
    yüzde yüz yerli çekirdeklermiymiş trakyada mı yetiştirilmiş?
    Yanıtla +6
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    iriven (iriven ) 3 sa.
    Cidden bazıları var ne yapsak eleştiriyorlar. Bir kere memnun olun be.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    1
    Spavdez (Cihan L.) 1 sa.
    Bizim icin sunulacak hizmetin kac papel olacagi da onemli. Once tebrik edip sonra sovmeyelim
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    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    böyle şeyler yapıp gururlandırın bizi işte
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    DH Misafiri 2 sa.
    Böyle çalışma ları görmek güzel ama ..Tüm elektronik devre üzerindeki kondansatör olsun işlemci olsun Taiwan ve çin gibi uzakdoğu ülkelerinden ithal ediliyor.<br /><br />Bu bir eleştiri değil tavsiye..
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    DH Misafiri 2 sa.
    intelin sonu geliyor amd fiyat performansta cok önde nereden nereye amd uçtu gidiyor
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    iriven (iriven ) 3 sa.
    Cidden bazıları var ne yapsak eleştiriyorlar. Bir kere memnun olun be.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ONIONBUD 35 dk. iriven
    5G nin gecikme sebebinin, 4,5G ihalesinde kazanan firmaların taahhüt ettikleri yerlilik oranının epey gerisinde kalması olduğunu , 5G işini sağlam tutacaklarını, cumhurbaşkanı bir sorunun içinde söylemişti.
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    kibirli ateist 3 sa. yeni yorumcu
    yüzde yüz yerli çekirdeklermiymiş trakyada mı yetiştirilmiş?
    Yanıtla +6
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Operatörlerin görevi şebeke donanımı geliştirmek ve üretmek olmayabilir. Ülkemizdeki operatörlerin özel sektör, üniversiteler ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yaparak rekabet içinde olmaları ve ortaya bir şeyler çıkarmaları çok önemli bir husus.
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    iriven (iriven ) 3 sa. en beğenilen
    Böyle adımlar görmek güzel.
    Yanıtla +8
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