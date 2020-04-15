5G destekli Kirin 985 yonga seti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

5G teknolojilerine en fazla yatırım yapan firmaların arasında gösterebileceğimiz Huawei, daha fazla yaygınlık kazanbilmek adına 5G uyumlu yonga setlerinin sayısını arttırmaya çalışıyor. Kirin 985 yonga seti buna son örnek.

Kirin 985 özellikleri

Kirin 985 yonga seti amiral gemi seviyesine yakın bir performans sunuyor ve firmanın orta üst seviye akıllı telefonlarında kullanılacak. Zaten Kirin yonga setleri sadece Huawei’nin kendi ürünlerinde yer buluyor.

İlginizi Çekebilir

İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor"

Kirin 985 yonga seti 3 kümeli yapıda tasarlanmış. 1 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.58GHz hızında çalışırken 3 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.4GHz hızında, 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ise 1.84GHz hızında çalışıyor. Mali-G77 MP8 grafik birimi yanında çift çekirdekli yapay zeka birimi ve ISP 5.0 görüntü işleme birimi yer alıyor.

7nm üretim süreci ile enerji verimliliğini üst seviyeye çıkaran yonga seti 5G tarafında da iddialı. 1277Mbps indirme ve 173Mbps yükleme hızlarına ulaşan yonga seti 90km/h hızla giderken 589Mbps ve 63Mbps hızlarını koruyabiliyor. Bu rakamların Snapdragon 865 yonga setine göre daha iyi olduğu ifade ediliyor.

Çift SIM hatlara aynı anda 5G kullanma imkanı sunan yonga seti ayrıca 5G bağlantısında enerji verimliliği sağlamaya çalışıyor. Kirin 985 yonga seti ilk kez Honor 30 akıllı telefon modelinde kullanıldı. Ayrıca Nova 7 modelinde de kullanılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/04/15/huawei-kirin-985-7nm-process-5g-performance-upgrade/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.