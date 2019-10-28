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    5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek

    Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, 5G desteğine sahip olan yeni akıllı telefon modeli Vivo X30'u Aralık ayında tanıtmaya hazırlanıyor. İşte cihazın teknik detayları.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek
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    Geçtiğimiz ay bir Vivio yöneticisi şirketin Exynos 980 yonga setine sahip 5G özellikli bir akıllı telefon üretmek için Samsung'la ortak çalıştıklarını açıklamıştı. Bugün gelen haberlere göre Vivo X30 adı verilen bu cihaz vivo X27'nin halefi olarak Aralık ayında tanıtılacak.

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    Samsung'la ortak çalışıldı

    Vivo X30 çentiksiz bir ekrana sahip olacak. Yani ön kamera, üstten açılır kapanır bir mekanizmanın içine gizlenecek. Cihazın arka panelinde ise Vivo X27 modelinde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu yer alacak. Eğer söylendiği gibi cihaz Exynos 980 yonga seti ile gelirse 5G modeme sahip olacak ve 4G modeli ise olmayacak.

    5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek
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    Teknik özelliklerin çoğu şu an için bilinmese de, Vivo X30'un güç verimliliği sağlaması için 2.2 GHz'de çalışan iki yüksek performanslı Cortex-A77 çekirdeğine ve altı adet Cortex-A55 ünitesine sahip olması bekleniyor. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazın diğer detaylarını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.gsmarena.com/vivo_x30_with_5g_arriving_in_december-news-39831.php Yorum Yaz
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