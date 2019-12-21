5G Galaxy Note 10 modelleri, kararlı Android 10 güncellemesini gelecek yıl alacak

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung bundan birkaç gün önce Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerini, kararlı Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzüne güncellemişti. Gelen haberler 5G özellikli Galaxy Note 10 kullanıcılarının bu güncellemeyi biraz daha bekleyecekleri yönünde.

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2020'nin başlarında güncelleme alacaklar

5G destekli Galaxy Note 10 modelleri şu an Android 9 Pie versiyonu üzerinde çalışıyorlar ve bu durum yıl sonuna kadar devam edecek. Samsung Kore forumlarında bir topluluk yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre One UI 2.0 arayüzlü kararlı Android 10 güncellemesi 5G Galaxy Note 10 modellerine 2020 yılında ulaşacak. Gecikme konusunda özür dileyen şirket, güncellemelerin mümkün olduğunca erken geleceğini duyurdu.

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Bu gecikmenin cihazlardaki 5G desteğiyle ilgili olabileceği söyleniyor. Zira bir başka akıllı telefon OnePlus 7 Pro 5G modeli de benzer bir durumu yaşıyor. Bu cihazın da 4G versiyonu Android 10'a güncellendi ve OnePlus 7 Pro 5G güncellemesi için ise 2020 yılına gün verildi. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra bu tip gecikmelerin azalacağı belirtiliyor.

https://www.gsmarena.com/5g_galaxy_note10_and_note10_wont_receive_stable_android_10_update_this_year-news-40693.php