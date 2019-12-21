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    5G Galaxy Note 10 modelleri, kararlı Android 10 güncellemesini gelecek yıl alacak

    Samsung birkaç gün önce Galaxy Note 10 ve Note 11+ modellerini kararlı Android 10 sürümüne güncellemişti. 5G destekli Note 10 kullanıcıları ise gelecek yılı bekleyecekler.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5G Galaxy Note 10 modelleri, kararlı Android 10 güncellemesini gelecek yıl alacak
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bundan birkaç gün önce Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerini, kararlı Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzüne güncellemişti. Gelen haberler 5G özellikli Galaxy Note 10 kullanıcılarının bu güncellemeyi biraz daha bekleyecekleri yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Realme X50 5G, hızlı şarj teknolojisi VOOC 4.0'ın gelişmiş sürümüyle gelecek"

    2020'nin başlarında güncelleme alacaklar

    5G destekli Galaxy Note 10 modelleri şu an Android 9 Pie versiyonu üzerinde çalışıyorlar ve bu durum yıl sonuna kadar devam edecek. Samsung Kore forumlarında bir topluluk yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre One UI 2.0 arayüzlü kararlı Android 10 güncellemesi 5G Galaxy Note 10 modellerine 2020 yılında ulaşacak. Gecikme konusunda özür dileyen şirket, güncellemelerin mümkün olduğunca erken geleceğini duyurdu.

    5G Galaxy Note 10 modelleri, kararlı Android 10 güncellemesini gelecek yıl alacak
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    Bu gecikmenin cihazlardaki 5G desteğiyle ilgili olabileceği söyleniyor. Zira bir başka akıllı telefon OnePlus 7 Pro 5G modeli de benzer bir durumu yaşıyor. Bu cihazın da 4G versiyonu Android 10'a güncellendi ve OnePlus 7 Pro 5G güncellemesi için ise 2020 yılına gün verildi. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra bu tip gecikmelerin azalacağı belirtiliyor.



    https://www.gsmarena.com/5g_galaxy_note10_and_note10_wont_receive_stable_android_10_update_this_year-news-40693.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 27 dk.
    Note 11+ demek.
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    khytr89 20 dk. Whippoorwill
    Adam 1 sene önden gidiyor
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    smart1978 54 dk.
    Kazakistan'a bile Android 10 gelmis lakin Turkiye halen yok...
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