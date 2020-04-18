5G'li OPPO A92s Tanıtıldı

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Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, hiç ara vermeden yeni modellerini piyasaya sürmek için çalışmalara devam eden üreticilerden bir tanesi.

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Şirket bugün anavatanı Çin'deki resmi web sitesi üzerinden cihazın teknik özelliklerini ve fiyatını yayınlayarak yeni premium orta seviye modeli OPPO A92s'in tanıtımını sessizce gerçekleştirdi. Teknik özelliklerden tamamı henüz listelenmemiş olsa da büyük çoğunluğunun mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

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OPPO A92s'den kısaca söz edecek olursak; cihaz, 6.7 inç genişliğinde ve 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekranla geliyor. Cihazın ekranı 120Hz'lik yenileme hızı ile dikkat çekiyor.

Ekran ayrıca ikili ön kamera kurulumuna ev sahipliği yapan kapsül şeklinde bir kamera deliğine sahip. Bunların dışında parmak izi sensörü ekrana gömülü olarak değil hemen yan tarafta karşımıza çıkıyor.

Gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alan cihazın yonga setine 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ile 128 GB'lık dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Cihaza dair en dikkat çekici detaylardan bir tanesi de kameraları. Cihaz arkasında dört, ön tarafında iki tane olmak üzere toplam altı kamera sensörüne sahip. Cihazın arka kamera kurulumunda yer alan sensörlerden yalnızca ana kamera sensörünün özellikleri yayınlanmış durumda ancak diğer sensörlerin çözünürlükleri de geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde ortaya çıkmıştı. Cihazda ana kamera olarak 48 MP'lik Sony IMX586 sensör bulunuyor. Diğer sensörler ise sırasıyla 8 MP'lik ultra geniş açılı sensör, 2 MP'lik derinlik sensörü ve 2 MP'lik makro sensör şeklinde.

20W'lık hızlı şarj desteğine sahip 3890 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile çıkacak.

Cihazın fiyatına gelecek olursak OPPO A92s'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı 2.199 yuanlık, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı ise 2.499 yuanlık iyat etiketi ile 29 Nisan'dan itibaren Çin'de alıcı bulmaya başlayacak. Cihazın ilerleyen tarihlerde farklı bölgelerde de alıcı bulmaya başlaması bekleniyor.



https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-a92s-price-cny-2199-launch-specifications-features-2213987

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