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    5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor

    Qualcomm gelecek yıl başlarında 5G modem ile donattığı yeni Snapdragon 400 serisi yonga setlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Pek çok üretici şimdiden sıraya girdi.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor

    Akıllı telefon pazarında 5G standardı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. İlk etapta amiral gemilerinde başlayan 5G desteği sonrasında orta ve üst seviyeye inmişti. 5G standardında asıl rekabet de alt seviyede yaşanacak gibi görünüyor. Qualcomm hazırlıklara başladı.

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    Snapdragon 400 serisine 5G dopingi

    35 ülkede 80 farklı operatörde kullanıma sunulan 5G standardı haliyle akıllı telefon satışlarını da arttırdı. Analizler 5G telefonlara olan ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Üreticiler ve tasarımcılar bu trendden pay kapabilmek için en fazla ilginin olduğu orta ve giriş seviyesine odaklanmış durumda. MediaTek bir süredir Dimensity yonga seti serisi ile alt seviyede başarılı işler yapıyor. Qualcomm da hazırlık içerisinde.

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    Gelen bilgilere göre Snapdragon 400 serisine 5G desteği sunulacak. Böylece giriş seviyesinde de Qualcomm rakiplerine alan bırakmamış olacak. Firma 3.5 milyar akıllı telefon kullanıcısı olan bölgeleri hedefliyor. Alt seviye 5G modem biraz daha uzak mesafelerde düşük hızlar sunacak.

    Şimdiden Xiaomi, Motorola, Oppo gibi pek çok marka 5G modem entegre Snapdragon 400 serisi yeni yonga setlerine talip olmuş durumda. Bununla birlikte ilk Snapdragon 400 yonga setinin 2021 yılında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/qualcomm-5g-snapdragon-4-series-chipsets-073048880.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf.
    Alt seviye telefonların fiyatlarını da 5g diye şişiricez desenize
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    telefon işlemcilerinden en güçlü platform suanda hangisi pek takip etmedim bilgisi olan varmı
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    High Sierra 1 hf. clarq26
    Kesinlikle Apple,
    Intel modem kısmını satın aldılar, Apple'ın kendi evinden 5G modemli iPhone modelleri ile karşılaşacağız. Biliyorsunuzdur bu modem konusunda Apple ile Qualcomm sürekli mahkemelerde soluk alıyordu.
    ---
    GPU kısmında Imagination Technologies firmasından temin ettiği IMGXXX GPUları terk ettiler ve satın aldıkları küçük ölçekli GPU geliştirme firmaları ve IMG'den kendilerine geçen mühendisler ile 2 nesildir kendi mobil GPUlarını geliştirebilir konuma geldiler.
    ---
    CPU kısmında da son nesilin 4xThunder, 2xLightning özelleştirilmiş çekirdekleri çok büyük performans vaat ediyor. Seneye bu performansın da üstüne çıkılacak. Bir de bu SoCler o kadar gelişti ki Apple artık Macleri Apple Silicon ile tanıştırmaya karar verdi.
    --
    Android kısmında ise Qualcomm ile Mediatek arasındaki çekişme orta segmenti yepyeni çipsetlerle doldurdu. Üst segmentte hala hakim seviyede olan Qualcomm orta segment için tasarlanan 5G SoClerde acele etmiyordu fakat Mediatek'in üst segment için Dimensity 2000 hazırlığı 1000+'ın S765G 5G ile S855 çipsetlerini geçmiş olması firmanın hemen S690G 5G ve S4XX 5G çipsetlerini geliştirmesine sebep oldu. Rekabet tüketici için iyidir.
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    Musty3535123 1 hf.
    ''35 ülkede 80 farklı operatörde kullanıma sunulan 5G standardı'' bizde henüz ses yok. 2021 de başlarlar inşallah.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. Musty3535123
    Güya ilk geçenlerden biri biz olacaktık. İnananlar vardı bir de buna. Operatörler 4g yaptıkları harcamanın geri dönüşünü almadan 5g ye geçmezler.
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