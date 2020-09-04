5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor

Akıllı telefon pazarında 5G standardı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. İlk etapta amiral gemilerinde başlayan 5G desteği sonrasında orta ve üst seviyeye inmişti. 5G standardında asıl rekabet de alt seviyede yaşanacak gibi görünüyor. Qualcomm hazırlıklara başladı.

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Snapdragon 400 serisine 5G dopingi

35 ülkede 80 farklı operatörde kullanıma sunulan 5G standardı haliyle akıllı telefon satışlarını da arttırdı. Analizler 5G telefonlara olan ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor. Üreticiler ve tasarımcılar bu trendden pay kapabilmek için en fazla ilginin olduğu orta ve giriş seviyesine odaklanmış durumda. MediaTek bir süredir Dimensity yonga seti serisi ile alt seviyede başarılı işler yapıyor. Qualcomm da hazırlık içerisinde.

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Gelen bilgilere göre Snapdragon 400 serisine 5G desteği sunulacak. Böylece giriş seviyesinde de Qualcomm rakiplerine alan bırakmamış olacak. Firma 3.5 milyar akıllı telefon kullanıcısı olan bölgeleri hedefliyor. Alt seviye 5G modem biraz daha uzak mesafelerde düşük hızlar sunacak.

Şimdiden Xiaomi, Motorola, Oppo gibi pek çok marka 5G modem entegre Snapdragon 400 serisi yeni yonga setlerine talip olmuş durumda. Bununla birlikte ilk Snapdragon 400 yonga setinin 2021 yılında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/qualcomm-5g-snapdragon-4-series-chipsets-073048880.html

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