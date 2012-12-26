5-inç Full HD ekrana sahip ZTE Nubia Z5 resmi olarak tanıtıldı

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Çin'in mobil iletişim devlerinden ZTE'nin, hem şık tasarımıyla hem de bünyesinde barındırdığı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan modeli Nubia Z5, bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Nubia Z5'in, 5-inç segmentinde konumlandırılan HTC Butterfly, HTC Droid DNA ve Oppo Find 5 gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor. Ekran boyutu göz önüne alındığında tabletler ile akıllı telefonlar arasındaki boşluğu dolduran Nubia Z5, Çin sınırları dışına çıkmadığı takdirde doğrudan Oppo Find 5 ile sıkı bir rekabete girecek.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, daha önceki haberimizde altını çizdiğimiz üzere yeni akıllı telefonun tasarımında, ünlü İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni'nin imzası var. 138 mm uzunluğunda, 69.2 mm genişliğinde, 7.6 mm kalınlığında ve 126 gram ağırlığında tasarlanan Nubia Z5, segmentinin en ince akıllı telefonu ünvanına sahip. Akıllı telefonun çerçeve kalınlığı ise yalnızca 2.67 mm. Firmanın açıklamasına göre Nubia Z5 aynı zamanda dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu.
28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun, 2 GB DDR3-1066 MHz RAM'in ve Adreno 320 grafik biriminin güç verdiği model, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemiyle geliyor.
5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde (443 ppi) dokunmatik kapasitif IPS (Tam laminasyonlu - OGS) ekran ile 32 GB dahili depolama alanına yer verilen akıllı telefonun ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise 13 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş, Full HD video kaydı, f/2.2 diyafram açıklığı, Konica Minolta objektif ve IR filtresi gibi özellikler eşlik ediyor.
GSM, WCDMA ve EV-DO ağlarıyla çalışabilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 ve 2300 mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Nubia Z5'in, 2013 yılının ocak ayına doğru 550$ civarında fiyat etiketiyle Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.
http://www.nubia.cn/product/s327.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ogs ekran ne demek bu arada
bir de, çin'den telefonu aldık diyelim, imei kaydını türkiyede yaptırdık, telefona gelecek güncelleme çin ile aynı tarihte mi gelir? ülke ülke çıkıyor güncellemeler ama aldıgımız yer mi önemli kaydettiğimiz yer mi vs vs ?
sürç-ü lisan ettiysek affola, bilen cevaplarsa iyi olur
Tamam, evet telefon başka cihazlara benziyor! Küre telefon şart oldu.
Android hiç bi telefonda dil desteği sorunu yaşamazsın. Bu arada çin malı telefon diye kötü bi yargı var ama bunun sebebi ithalatçıların en ucuz en geberik çin mallarını getirmesidir. Yoksa sözde amerikan firması apple'ın Iphone'unda bir tek amerikan malı parça yoktur, çin malıdır. Yani çinde her kalitede mal üretiliyor. ZTE ya da Oppa find 5 gibi ürünlerin distribitörü olmadığından, HTC butterfly'ın ise avruapada satışa çıkmayacağından Türkiyeye bu son teknoloji full hd telefonlar gelmeyecektir. Belki Huawei gelebilir operatörlerle.
ZTE Nubia Z5'in bataryası, yabancı sitelerde 2.500 mAh veya 3.000 mAh olarak verilmiş. İşin ilginç tarafı, ZTE'nin resmi internet sitesinde batarya kapasitesi 2.300 mAh yazıyor. Bundan dolayı bilgiyi 2.300 mAh olarak güncelledim.
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