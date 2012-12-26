5-inç Full HD ekrana sahip ZTE Nubia Z5 resmi olarak tanıtıldı

Çin'in mobil iletişim devlerinden ZTE'nin, hem şık tasarımıyla hem de bünyesinde barındırdığı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan modeli Nubia Z5, bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Nubia Z5'in, 5-inç segmentinde konumlandırılan HTC Butterfly, HTC Droid DNA ve Oppo Find 5 gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor. Ekran boyutu göz önüne alındığında tabletler ile akıllı telefonlar arasındaki boşluğu dolduran Nubia Z5, Çin sınırları dışına çıkmadığı takdirde doğrudan Oppo Find 5 ile sıkı bir rekabete girecek.



Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, daha önceki haberimizde altını çizdiğimiz üzere yeni akıllı telefonun tasarımında, ünlü İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni'nin imzası var. 138 mm uzunluğunda, 69.2 mm genişliğinde, 7.6 mm kalınlığında ve 126 gram ağırlığında tasarlanan Nubia Z5, segmentinin en ince akıllı telefonu ünvanına sahip. Akıllı telefonun çerçeve kalınlığı ise yalnızca 2.67 mm. Firmanın açıklamasına göre Nubia Z5 aynı zamanda dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu.

28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun, 2 GB DDR3-1066 MHz RAM'in ve Adreno 320 grafik biriminin güç verdiği model, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemiyle geliyor.

5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde (443 ppi) dokunmatik kapasitif IPS (Tam laminasyonlu - OGS) ekran ile 32 GB dahili depolama alanına yer verilen akıllı telefonun ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise 13 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü kamera yerleştirilmiş. Ana kameraya, otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş, Full HD video kaydı, f/2.2 diyafram açıklığı, Konica Minolta objektif ve IR filtresi gibi özellikler eşlik ediyor.



GSM, WCDMA ve EV-DO ağlarıyla çalışabilen akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 ve 2300 mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Nubia Z5'in, 2013 yılının ocak ayına doğru 550$ civarında fiyat etiketiyle Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.



http://www.nubia.cn/product/s327.html