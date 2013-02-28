5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli Oppo Find 5, global pazara açıldı

Tanıtıldığı dönemde, teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırmayı başaran Oppo Find 5'ın, global pazara açıldığı açıklandı.

Anavatanı Çin'de satışa sunulduğu gün sadece birkaç saat içinde stokları tükenen Oppo Find 5'ın 16 GB'lık modeli, Oppostyle.com sitesi üzerinden 499$'lık fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefona özel kılıfın 29$'dan, NFC çipli akıllı etiketlerin (SmartTag) 19$'dan, ekran koruyucusunun ise 9$'dan satıldığı sitede, 100$ üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz. Fakat siteye girmeye çalıştığımızda ülkemizin şu anda desteklenmediği hatasını alıyoruz. Ayrıca, sitenin girişinde stokların tükendiği uyarısı yapılmış. Akıllı telefonu satın almak isteyenlerin yeni partileri beklemesi gerekecek. Akıllı telefon stoklara giriş yapar yapmaz bilgilendirilmek isteyenler ise e-posta adresini siteye kaydedebiliyor.



Sadece kasasının 12 farklı üretim sürecinden geçtiği belirtilen Oppo Find 5, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 GPU, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 5-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel (441 ppi) çözünürlüğünde IPS ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera, 1.9 MP ön kamera, 120 FPS video kaydı, çift band Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth / NFC ve 2.500 mAh batarya gibi teknik özellikleri bir araya getirdiği gibi Dirac HD ses teknolojisine destek veriyor. BMW, Bentley ve Rolls Royce tarafından tercih edildiği vurgulanan bu teknolojinin, HTC'nin Beats Audio'suna rakip olduğu bildiriliyor.



http://oppostyle.com/