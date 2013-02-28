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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli Oppo Find 5, global pazara açıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli Oppo Find 5, global pazara açıldı
Tanıtıldığı dönemde, teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırmayı başaran Oppo Find 5'ın, global pazara açıldığı açıklandı.
Anavatanı Çin'de satışa sunulduğu gün sadece birkaç saat içinde stokları tükenen Oppo Find 5'ın 16 GB'lık modeli, Oppostyle.com sitesi üzerinden 499$'lık fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefona özel kılıfın 29$'dan, NFC çipli akıllı etiketlerin (SmartTag) 19$'dan, ekran koruyucusunun ise 9$'dan satıldığı sitede, 100$ üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz. Fakat siteye girmeye çalıştığımızda ülkemizin şu anda desteklenmediği hatasını alıyoruz. Ayrıca, sitenin girişinde stokların tükendiği uyarısı yapılmış. Akıllı telefonu satın almak isteyenlerin yeni partileri beklemesi gerekecek. Akıllı telefon stoklara giriş yapar yapmaz bilgilendirilmek isteyenler ise e-posta adresini siteye kaydedebiliyor.
Sadece kasasının 12 farklı üretim sürecinden geçtiği belirtilen Oppo Find 5, 1.5 GHz'de çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 GPU, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 5-inç büyüklüğünde - 1920 x 1080 piksel (441 ppi) çözünürlüğünde IPS ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera, 1.9 MP ön kamera, 120 FPS video kaydı, çift band Wi-Fi 802.11n / GPS / Bluetooth / NFC ve 2.500 mAh batarya gibi teknik özellikleri bir araya getirdiği gibi Dirac HD ses teknolojisine destek veriyor. BMW, Bentley ve Rolls Royce tarafından tercih edildiği vurgulanan bu teknolojinin, HTC'nin Beats Audio'suna rakip olduğu bildiriliyor.
5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli Oppo Find 5, global pazara açıldı

http://oppostyle.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen asalet03
asalet03

ya arkadaş neden şu cihazlar bizim ülkeye gelmez ki

Neden gelsin ?

Bir urunun yeterli sayida satisa ulasabilmesi icin acildigi pazarda ki isbirlikcileriyle iyi bir yatirim ve sonrasin da tanitim ve reklam gerektirir.

- Kenks o tel ne ya bayagi buyukmus note 2 mi ?

-Hayir Oppo find 5.

-Zuhaha o ne la cakma cin telefonu dimi nerden aldin bakiyim 100 tl den fazla vermedin herhalde.

-Tamam.

-Kardes o tel ne ya daha once gormedim ?

- meiuzu mx2.

-Yihaha bende gecen sene almistim rus pazarindan ama bu cakma cin telefonlari 1 seneye bozuluyor.

-Tamam.


Bilincli tuketi yuzde 2 bilincsiz tuketici yuzde 98 civarlarindadir.Bu yuzden bir urun tanitimda tum kitle ele alinmalidir.

Simdi sence bu cihazin turkiyeye gelmemesi kadar normal birsey var mi ?

Ayrica bizden once cok daha fazla onemli pazarlar var dunyada.
asalet03ya arkadaş neden şu cihazlar bizim ülkeye gelmez kiNeden gelsin ?Bir urunun yeterli sayida satisa ...
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S,W,A,T 6 yıl
Huaweinin çakma olmadığını anlatamadığım adamlara Oppoyu nasıl anlatacağım ? Kimse umrumda değil kendi kullandığıma bakarımda gidip $500 sayacaksın adam 100 liralık çakma diye bakacak sana am gidip s3 al oo kanka hayırlı olsun tüm oyunları fullde açar bu...
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KalemKolik 6 yıl
S4 pronun fullhd için yetersiz kaldığı kesin bu işlemciyi kullanan cihazların incelemelerine göre bu yüzden fullhd yeni cihazlı modelleriçin snapdragon 600 serisi kullanılmaya başlandı.
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londoner23 6 yıl
oppo moppo, güzel bişeye benziyoo..
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genc34 6 yıl
2 gb. ram varmis iyi yani
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Psydia 6 yıl
Htc one'a benziyor on tarafi ama tasarimi daha guzel.
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tecnikadamoguz01 6 yıl Psydia
Psydia
Htc one'a benziyor on tarafi ama tasarimi daha guzel.

Htc one dan cok zamn once piyasaya ckti bu model
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asalet03 6 yıl
ya arkadaş neden şu cihazlar bizim ülkeye gelmez ki
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Ukkaşe 6 yıl asalet03
asalet03
ya arkadaş neden şu cihazlar bizim ülkeye gelmez ki

ben getirteceğim çine gidiyorum bu yaz adamlarla konuşmaya
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__Nikolaus__ 6 yıl asalet03
asalet03

ya arkadaş neden şu cihazlar bizim ülkeye gelmez ki

Neden gelsin ?

Bir urunun yeterli sayida satisa ulasabilmesi icin acildigi pazarda ki isbirlikcileriyle iyi bir yatirim ve sonrasin da tanitim ve reklam gerektirir.

- Kenks o tel ne ya bayagi buyukmus note 2 mi ?

-Hayir Oppo find 5.

-Zuhaha o ne la cakma cin telefonu dimi nerden aldin bakiyim 100 tl den fazla vermedin herhalde.

-Tamam.

-Kardes o tel ne ya daha once gormedim ?

- meiuzu mx2.

-Yihaha bende gecen sene almistim rus pazarindan ama bu cakma cin telefonlari 1 seneye bozuluyor.

-Tamam.


Bilincli tuketi yuzde 2 bilincsiz tuketici yuzde 98 civarlarindadir.Bu yuzden bir urun tanitimda tum kitle ele alinmalidir.

Simdi sence bu cihazin turkiyeye gelmemesi kadar normal birsey var mi ?

Ayrica bizden once cok daha fazla onemli pazarlar var dunyada.
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Castiell07 6 yıl
youtubede hoparlörünü test edilen bir video paylaşılmıştı gerçekten çok güzel ses çıkarıyor htc butterflydan daha iyi xperia z ile eşit xperiaz den biraz daha gerçekçi
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kenai 6 yıl
Ülkemizde satışı yapılacak mı acaba?
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