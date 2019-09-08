6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızdırıldı

Güney Koreli mobil teknoloji devi Samsung'un bu ayın 18'inde Galaxy M30'un daha gelişmiş varyantı olan Galaxy M30s'i resmi olarak tanıtması bekleniyor. Galaxy M30'unkinden daha gelişmiş bir işlemci, daha büyük bir batarya ve daha güçlü bir arka kamera kurulumu ile gelmesi beklenen cihazın tasarımını detaylıca ortaya koyan render görüntüleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Şimdi ise görselleri, teknik özellikleri ve daha pek çok detay Amazon Hindistan'da ortaya çıktı.

Sızdırılan detaylardan söz edecek olursak, Galaxy M30s, 159 x75.1 x 8.9mm ölçülerinde ve 6.4 inç genişliğinde bir Super AMOLED ekran ile geliyor.

Son sızıntı cihazın yonga setine dair herhangi bir bilgi içermiyor ancak daha önceki sızıntılar cihazın henüz resmi olarak duyurulmamış olan Exynos 9611 yonga setinden gücünü alacağını ortaya koyuyorlardı. Cihaz, 4 ve 6 GB'lık iki adet RAM seçeneği ile 64 ve 128 GB'lık iki adet dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

Cihazın üçlü arka kamera kurulumunda f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksellik bir ana kamera sensörü, 8 megapiksellik süper geniş bir sensör ve 5 megapiksellik bir derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın Samsung'un Infinity-U olarak tabir ettiği tarzdaki minik çentiği AR Emoji desteğine sahip 24 megapiksellik bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapıyor.

6.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz USB-C portundan güç alıyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki cihaz dev bataryasına rağmen yalnızca 174 gram ağırlığında. Cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

Son olarak cihazın tasarımından da kısaca söz edecek olursak, cihazın sol üst köşeye hizalandırılmış dikdörtgen şeklinde üçlü bir arka kamera kurulumuyla geliyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın mavi-yeşil gradyanlı renk seçeneğinin görüntüleri ortaya çıkmıştı, diğer renk seçenekleri hakkında ise şu an için herhangi bir fikrimiz yok.

Tasarım konusundaki diğer detaylar selefiyle oldukça benzer. Alt kısmında 3,5 mm'lik bir kulaklık jakı bulunan cihazın sağ köşesinde açma / kapatma düğmesi ve ses kontrol butonları bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/09/08/samsung-galaxy-m30s-specifications-leaked-ahead-of-launch/