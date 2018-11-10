6 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Vivo X21s satışa sunuldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip ilk birkaç telefondan biri olan X21'i yükseltilmiş versiyonunu satışa sundu. Vivo X21s olarak lanse edilen model Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB RAM ve yeni nesil ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor.

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Akıllı telefonun özellikleri, Eylül ayında Hindistan'da piyasaya sürülen Vivo V11 Pro'ya oldukça benziyor. Ekranın üst kısmında su damlası şeklinde bir çentik var. İki cihaz arasındaki en büyük fark Vivo X21s'in 128 GB dahili depolama alanına sahip olması. V11 Pro modelinde ise 64 GB'lık bir hafıza var.

Telefon yüzde 91.2'lik ekran-gövde oranı ile oldukça şık bir görünüm sunuyor. Bununla birlikte 6.4 inç FHD+ Süper AMOLED ekran taşıdığını belirtelim. Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS işletim sistemi ile çalışan cihazda çift SIM desteği de mevcut.

Çift arka kamera ve 3.400 mAh pil

Ayrıca 12 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ikinci sensöre ev sahipliği yapan dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamerası var. Ön kısmında ise artırılmış gerçeklik (AR) desteği ve yüz tanıma ile kilit açma teknolojisi sunan 24.8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz.

Akıllı telefon 3.400 mAh kapasiteli bir pilden güç alıyor. Diğer özelliklerini ise 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Micro USB bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Vivo X21s, 359 dolar fiyat etiketi ile Çin'de piyasaya sürüldü.

https://www.gsmarena.com/vivo_x21s_is_official_its_actually_the_vivo_v11-news-34137.php