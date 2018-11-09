Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak

Samsung bir sonraki Exynos yonga setini 14 Kasım'da tanıtacak. Güney Koreli şirket, Samsung Exynos'un resmi Twitter hesabı aracılığı ile bir görsel paylaşarak bu tarihi onayladı. Yeni yonga setinin adı henüz açıklanmadı ancak Galaxy S10'a güç vermesi beklenen Exynos 9820 olacağına inanılıyor. Teaser görselin de yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkacağına işaret ettiğini görüyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı"

Exynos 9820 hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz ancak daha önce yayınlanan bir rapor yonga setinin yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için çift Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip olacağını öne sürmüştü. Ayrıca 7 nm fabrikasyon süreci ile üretileceğine yönelik söylentiler var. Bu da Apple'ın aynı fabrikasyon sürecine sahip A12 Bionic yonga setine rakip olacağı anlamına geliyor. Tabii bir de Huawei’nin 7 nm'lik Kirin 980 yonga seti ile kapışacak.

Yeni Exynos yonga seti için geri sayım başladı

Teknoloji dünyası önümüzdeki yıl katlanabilir telefonlar, 5G teknolojisi ve yapay zeka alanındaki ilerlemeler ile büyük bir sıçrama yapacak. Dolayısı ile Exynos 9820'nin bu gelişmelere ayak uydurabilecek kapasitede bir yonga seti olmasını bekliyoruz. 14 Kasım'da duyurulacak olan bu gizemli Exynos yonga seti hakkında tüm detayları öğrenebilmemiz için önümüzde sadece 4 gün gibi kısa bir süre var.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/1060879822300348417