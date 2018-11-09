Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak

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Samsung bir sonraki Exynos yonga setini 14 Kasım'da tanıtacak. Güney Koreli şirket, Samsung Exynos'un resmi Twitter hesabı aracılığı ile bir görsel paylaşarak bu tarihi onayladı. Yeni yonga setinin adı henüz açıklanmadı ancak Galaxy S10'a güç vermesi beklenen Exynos 9820 olacağına inanılıyor. Teaser görselin de yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkacağına işaret ettiğini görüyoruz.Ayrıca Bkz. "Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı"
Exynos 9820 hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz ancak daha önce yayınlanan bir rapor yonga setinin yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için çift Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip olacağını öne sürmüştü. Ayrıca 7 nm fabrikasyon süreci ile üretileceğine yönelik söylentiler var. Bu da Apple'ın aynı fabrikasyon sürecine sahip A12 Bionic yonga setine rakip olacağı anlamına geliyor. Tabii bir de Huawei’nin 7 nm'lik Kirin 980 yonga seti ile kapışacak.
Yeni Exynos yonga seti için geri sayım başladı
Teknoloji dünyası önümüzdeki yıl katlanabilir telefonlar, 5G teknolojisi ve yapay zeka alanındaki ilerlemeler ile büyük bir sıçrama yapacak. Dolayısı ile Exynos 9820'nin bu gelişmelere ayak uydurabilecek kapasitede bir yonga seti olmasını bekliyoruz. 14 Kasım'da duyurulacak olan bu gizemli Exynos yonga seti hakkında tüm detayları öğrenebilmemiz için önümüzde sadece 4 gün gibi kısa bir süre var.
https://twitter.com/SamsungExynos/status/1060879822300348417 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bilindigi uzere Samsung iki farkli islemcili urunlerini sunmaktadir yillardir. Snapdragon 8150 ler artik Samsung degil TSMC seri uretime baslamisti suan sadece resmi ilani bekleniyor. Sektorde bu tur gelismeleri bilinir Samsung cok daha iyi bilir :) O yuzden erkene aldi ... Umarim Galaxy S10 u epey erkenden sunarlar ...
7 nm ye zamaninda gecemeyen Samsung Snapdragon 8150 lerin dokum uretimini kaybetmisti ... Suan Samsung kendisi gecte olsa 7 nm yi basarmis midir yoksa 7 m ye yakin 8 nm filanlan mi olacak gorecegiz :)
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