Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki Exynos yonga setini 14 Kasım tarihinde tanıtacak. Galaxy S10'a güç vermesi beklenen Exynos 9820'nin 7 nm fabrikasyon süreci ile üretileceği söyleniyor.
6 ay
3,6b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung bir sonraki Exynos yonga setini 14 Kasım'da tanıtacak. Güney Koreli şirket, Samsung Exynos'un resmi Twitter hesabı aracılığı ile bir görsel paylaşarak bu tarihi onayladı. Yeni yonga setinin adı henüz açıklanmadı ancak Galaxy S10'a güç vermesi beklenen Exynos 9820 olacağına inanılıyor. Teaser görselin de yapay zeka özellikleri ile ön plana çıkacağına işaret ettiğini görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı"
Exynos 9820 hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz ancak daha önce yayınlanan bir rapor yonga setinin yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için çift Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip olacağını öne sürmüştü. Ayrıca 7 nm fabrikasyon süreci ile üretileceğine yönelik söylentiler var. Bu da Apple'ın aynı fabrikasyon sürecine sahip A12 Bionic yonga setine rakip olacağı anlamına geliyor. Tabii bir de Huawei’nin 7 nm'lik Kirin 980 yonga seti ile kapışacak.

Yeni Exynos yonga seti için geri sayım başladı

Teknoloji dünyası önümüzdeki yıl katlanabilir telefonlar, 5G teknolojisi ve yapay zeka alanındaki ilerlemeler ile büyük bir sıçrama yapacak. Dolayısı ile Exynos 9820'nin bu gelişmelere ayak uydurabilecek kapasitede bir yonga seti olmasını bekliyoruz. 14 Kasım'da duyurulacak olan bu gizemli Exynos yonga seti hakkında tüm detayları öğrenebilmemiz için önümüzde sadece 4 gün gibi kısa bir süre var.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/1060879822300348417 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 6 ay en beğenilen
Çok ballandıra ballandıra yazmış editör arkadaş ama artık sorun bende mi bilmiyorum artık teknoloji dünyası heyecan vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 6 ay OverClocK1ng
Kirin 980’e fark atar, A12 Bionic’e yaklaşır. Snapdragon serisi 7 nm işlemciyle kafa kafaya olmasını bekliyorum açıkçası.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
khytr89 6 ay en beğenilen
Çok ballandıra ballandıra yazmış editör arkadaş ama artık sorun bende mi bilmiyorum artık teknoloji dünyası heyecan vermiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay khytr89
inan oda heyecanlanmıyorda adamın işi bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 ay
Snapdragon 8150 tanitilacak ondan Samsung mecbur erkene aldi
eskimis olacak suanki Exynos 9810 ise 3 Ocak ta tanitilmisti :)
en.wikichip.org/...
Bilindigi uzere Samsung iki farkli islemcili urunlerini sunmaktadir yillardir. Snapdragon 8150 ler artik Samsung degil TSMC seri uretime baslamisti suan sadece resmi ilani bekleniyor. Sektorde bu tur gelismeleri bilinir Samsung cok daha iyi bilir :) O yuzden erkene aldi ... Umarim Galaxy S10 u epey erkenden sunarlar ...
7 nm ye zamaninda gecemeyen Samsung Snapdragon 8150 lerin dokum uretimini kaybetmisti ... Suan Samsung kendisi gecte olsa 7 nm yi basarmis midir yoksa 7 m ye yakin 8 nm filanlan mi olacak gorecegiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0llingMan 6 ay
A12'ye rakip olacağını sanmıyorum, geçebilmesi gerekir ki o seviyeler çok zor. Samsung'un son yıllardaki zayıf gidişatı konusunda fikir veren bir gelişme olacak. Göreceğiz bakalım ne hazırlamışlar. 2019 yılı Samsung için çok kritik bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 ay
Anca Kirin 980 ile kapışır. Zaten günümüzün amiral gemisi cihazlarındaki işlemciler gayet hızlı. Kendisinden hız yerine daha iyi batarya ömrü ve fotoğraf çekerken daha iyi yapay zeka vs. gibi şeyler bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 6 ay OverClocK1ng
Kirin 980’e fark atar, A12 Bionic’e yaklaşır. Snapdragon serisi 7 nm işlemciyle kafa kafaya olmasını bekliyorum açıkçası.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 6 ay
Artık performansı arttırmak yerine aynı performansı daha düşük güç tüketimiyle sunsalar daha faydalı olur. Verimlilik artıyor ama artan verimlilik benchmarklarda 1.olabilmek adına saat hızı arttırmak için kullanılıyor. Kullanıcıya faydası 0 bu durumun.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3601 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu yonga seti exynos 9820 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 yeni ekran tasarımlarıyla gelecek 6 ay Türk girişimlere CEBIT Rusya fırsatı 6 ay VR uyumlu Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu 6 ay 2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen) 6 ay Doğum kanalının şekli ve evrim 6 ay Giphy kısa video platformunu kullanıma sundu 6 ay Bursa'da bulunan lahit mezarın içinden Romalı iki general çıktı 6 ay Facebook, TikTok'a rakip olan Lasso uygulamasını başlattı 6 ay Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor 6 ay Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü 6 ay Rome: Total War Aralık’ta Android cihazlara geliyor 6 ay Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG 6 ay Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı 6 ay Samsung Galaxy Home yakında piyasaya sürülecek 6 ay Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı 6 ay 6 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Vivo X21s satışa sunuldu 6 ay Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı 6 ay Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu 6 ay PureBit projesi sahte çıktı, milyon dolarlar kayıp 6 ay Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak Sonraki Red Dead Redemption 2 bugüne kadar 18 milyon adet sattı 6 ay Chrome, yanıtlıcı mobil ödeme sayfalarında kullanıcıları uyaracak 6 ay FDA aromalı e-sigaraları yasakladı 6 ay Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık 6 ay Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı 6 ay Samsung, akıllı telefonlarında Microsoft teknolojilerine daha çok yer verecek 6 ay iPhone Xs ve iPhone Xs Max, n11'de satışa sunuldu! İşte fiyatları: 6 ay Samsung Galaxy R yenilenmiş olarak geri dönüyor 6 ay LG Display işe koyuluyor: iPhone'lar için 400.000 OLED panel üretecek 6 ay Mercedes-Benz, E-Serisi dizel hibrit ile karşımızda 6 ay Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün 6 ay LaCie’den performans odaklı taşınabilir SSD 6 ay Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor 6 ay Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak 6 ay Amazon, yüz tanıma yazılımını kolluk kuvvetlerine satmaya devam edecek 6 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın 6 ay Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim