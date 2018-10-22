6 kameralı Honor Magic 2 detaylanıyor

Huawei’nin ipuçlarını IFA 2018 fuarında verdiği ve ay sonunda resmiyet kazandıracağı Honor Magic 2 modeli merak uyandırmaya devam ediyor. Toplam 6 kameranın yer aldığı kızaklı telefonun basın görselleri de sızdırıldı.

Honor Magic 2 özellikleri

6.39 inçlik AMOLED ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan Honor Magic 2 modeli Kirin 980 yonga setinden güç alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi seçenekleri olacak. 3400mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Meizu M8 Note kamera tarafına odaklanacak"

Telefonun ilgi çekici özelliklerinden birisi kızaklı arka kısım. Bu kısımda ön kameralar yer alıyor. Huawei gerekli bileşenleri buraya çektiği için ekran tamamen çerçevesiz bir yapıya kavuşmuş.

Honor Magic 2 modeli ana akım bir akıllı telefon gibi görünse de profesyonelleri de hedefliyor. Bu bakımdan 16MP çözünürlüğünde tek bir özçekim kamerası bulunuyor. Diğer iki kamera ise 3D ToF sensör olarak kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

ToF teknolojisi lazer ışınlarıyla mesafeyi ölçebilen ve bunu zengin gerçeklik uygulamalarına aktarabilen bir teknoloji. 20MP+2MP çözünürlüğündeki iki kamera bu işe yarıyor. Derinlik algısını geliştiren ToF sensörler ile gelişmiş zengin gerçeklik ve karma gerçeklik uygulamaları, gelişmiş yüz tanıma sistemi mümkün hale geliyor.

Arka kısımda ise 16MP + 24MP + 16MP şeklinde 3 kamera yer alıyor. Fonksiyonları tam olarak bilinmese de geniş açı ve optik yakınlaştırma yapabildiği tahmin ediliyor. Honor Magic 2 modeli 31 Ekim tarihine tanıtılacak.