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Meizu M8 Note kamera tarafına odaklanacak

Giriş seviyesi segmentte kamera özellikleri giderek güçleniyor. Meizu M8 Note modeli çift arka kamerası ile üst seviye bir deneyim sunmaya çalışacak. Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı haberimize.
7 ay
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl birbirinden iddialı akıllı telefonlar ile ağırlıklı olarak Çin pazarında payını arttırmaya çalışan Meizu yeni bir modelin daha hazırlığını yapıyor. Hafta içerisinde tanıtılacak Meizu M8 Note kameraya odaklanıyor.

Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı

Ulusal kamera telefonu sloganıyla tanıtılacak olan Meizu M8 Note modelinde 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak Meizu M8 Note, 4GB RAM barındırıyor. 3500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Hareketli kamera modülü ile Elephone U2 Pro tanıtıldı"

Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör 1.4 mikron piksel büyüklüğü ve f/1.9 diyafram aralığı ile karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. Yardımcı sensör ise 5MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL imzalı. Ön kısımda yine 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Meizu M8 Note modeli 160$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Firmanın paylaşımlarında sürekli kamera performansına odaklandığı gözlerden kaçmıyor. Bakalım segmentinde ne kadar kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Tanıtım 25 Ekim tarihinde yapılacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/22/meizu-m8-teaser-promises-better-camera-with-sony-imx362-and-samsung-l7-sensor/ Yorum Yaz
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ouzqan 6 ay
mediatek ile gelmesinde o bize yeter.
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BekirHan 6 ay
M serisinin ilk telefonunu kullanmıştım vakti zamanıda. Kamera sensörü s6' da kullanılan sensör ile aynı diye lanse etmişlerdi. Arkadaşın s6 sı ile çektiğim fotoğrafları bu telefonla da çektiğimde alakasız foto. kaliteleri ile karşılaşıyordum. Can sıkıcı derecede kötü çekiyordu kısaca,özellikle gece çektiğinizde. Fakat manuel mod' a aldığınızda 2014 model bir telefoniçin inanılmaz güzel şeyler çıkıyordu. Gece yıldızları bile çekmişliğim vardı. Kısacası; güzel kamera modülünü iyi bir işlemciyle buluşturmazlar ise ve yazılım entegrasyonunu sağlamazlar ise pek bir beklentiye girmemek lazım. Not: ilk çıktığında M1 Note 133$ idi. 300? ye denk geliyordu.
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damn2u 7 ay
Meizu'dan beklediğim gibi bir cihaz bir türlü gelmiyor. Şu markayı kullanmak nasip olmayacak herhalde.
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Angel of the Lord 7 ay
160 dolar abi ya. Lenovo zamanında 200 dolara Zuk Z2 çıkardı. 50 dolara telefonlar var. Bu fırsatlara sahip olamamak uzuyor insanı cidden. Kuru çevirip alalım da diyemiyorsun artık.
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erhan2323 7 ay
güzel bir cihaz daha bizleri bekliyor..
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Snmzalp 7 ay
Fiyat biraz pahalı gibi sanki
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