Meizu M8 Note kamera tarafına odaklanacak

Bu yıl birbirinden iddialı akıllı telefonlar ile ağırlıklı olarak Çin pazarında payını arttırmaya çalışan Meizu yeni bir modelin daha hazırlığını yapıyor. Hafta içerisinde tanıtılacak Meizu M8 Note kameraya odaklanıyor.

Meizu M8 Note özellikleri ve fiyatı

Ulusal kamera telefonu sloganıyla tanıtılacak olan Meizu M8 Note modelinde 6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alacak Meizu M8 Note, 4GB RAM barındırıyor. 3500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Kamera tarafında ise 12MP çözünürlüğünde Sony IMX362 sensör 1.4 mikron piksel büyüklüğü ve f/1.9 diyafram aralığı ile karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmayı amaçlıyor. Yardımcı sensör ise 5MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL imzalı. Ön kısımda yine 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Meizu M8 Note modeli 160$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Firmanın paylaşımlarında sürekli kamera performansına odaklandığı gözlerden kaçmıyor. Bakalım segmentinde ne kadar kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Tanıtım 25 Ekim tarihinde yapılacak.