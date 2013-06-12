6.18mm'lik Huawei Ascend P6 ortaya çıktı





Ascend serisi akıllı telefonlarıyla başarılı satışlar yapan Çinli Huawei, bir süredir akıllı telefon dünyasında incelik rekoru kıracak yeni bir modelin hazırlığı içerisinde.





Ascend P6 olarak adlandırılan model tanıtılma dönemi itibariyle 6.18mm'lik kalınlığı sayesinde en ince akıllı telefon ünvanını eline geçirecek. Huawei model ile ilgili bir görseli kısa süre önce internette paylaşmıştı. Firmaya yakın kaynaklar modelin bazı bilgilerini elde etti.





Buna göre Huawei Ascend P6 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırıyor. İşlemci konusundaki çalışmalarını sürdüren Huawei, bu modelde de tahminlere göre K3V2 adlı 4 çekirdekli işlemcisini kullanacak. Modelde Huawei kendi geliştirdiği Emotion arayüzüne yer veriyor.





Modelin ana kamerası arka aydınlatmalı ve 4cm makro oranına sahip 8MP çözünürlükte bir sensör barındırırken, ön kamera da 5MP gibi standartların üzerinde bir çözünürlüğe sahip. Ön kamera ayrıca Face Enhance adlı bir özellik de sunacak.





Huawei oldukça iddialı olduğu yeni modelini gelecek hafta Londra'da düzenleyeceği etkinlikte teknoloji dünyasına tanıtacak. Ancak yılın sonlarına doğru diğer bir Çinli Umeox'un 5.6mm ölçüleri ile Ascend P6'dan incelik liderliğini devralacağını hatırlatalım.