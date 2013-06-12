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6.18mm'lik Huawei Ascend P6 ortaya çıktı

5 yıl
1,1b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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6.18mm'lik Huawei Ascend P6 ortaya çıktı

Ascend serisi akıllı telefonlarıyla başarılı satışlar yapan Çinli Huawei, bir süredir akıllı telefon dünyasında incelik rekoru kıracak yeni bir modelin hazırlığı içerisinde. 

Ascend P6 olarak adlandırılan model tanıtılma dönemi itibariyle 6.18mm'lik kalınlığı sayesinde en ince akıllı telefon ünvanını eline geçirecek. Huawei model ile ilgili bir görseli kısa süre önce internette paylaşmıştı. Firmaya yakın kaynaklar modelin bazı bilgilerini elde etti.

Buna göre Huawei Ascend P6 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırıyor. İşlemci konusundaki çalışmalarını sürdüren Huawei, bu modelde de tahminlere göre K3V2 adlı 4 çekirdekli işlemcisini kullanacak. Modelde Huawei kendi geliştirdiği Emotion arayüzüne yer veriyor.

Modelin ana kamerası arka aydınlatmalı ve 4cm makro oranına sahip 8MP çözünürlükte bir sensör barındırırken, ön kamera da 5MP gibi standartların üzerinde bir çözünürlüğe sahip. Ön kamera ayrıca Face Enhance adlı bir özellik de sunacak. 

Huawei oldukça iddialı olduğu yeni modelini gelecek hafta Londra'da düzenleyeceği etkinlikte teknoloji dünyasına tanıtacak. Ancak yılın sonlarına doğru diğer bir Çinli Umeox'un 5.6mm ölçüleri ile Ascend P6'dan incelik liderliğini devralacağını hatırlatalım.

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kartalaraz 5 yıl en beğenilen
Huawei baya inceden güçlü adımlarla gidiyor...tasarımlar gayet başarılı.

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depeche35 5 yıl
Bir de P1 dışında neden başka modellerin türkiye pazarına girmediği ile ilgili bir yazı yazsa ne olur. Sayın dh editörleri size sesleniyorum. Neden ZTE ve Huawei türkiye pazarını külüstürleriyle temsil ediyor. Neden ?
Bir de P1 dışında neden başka modellerin türkiye pazarına girmediği ile ilgili bir yazı yazsa ne olur. Sayın dh editörleri size sesleniyorum. Neden ZTE ve Huawe...
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12 Angry Men 5 yıl
Çok güzel tasarımı var, zavallı samsung tasarımı oturtsa 100 milypn değil 500 milyon satarsında, o tasarımla ancak o kadar satarsın.
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lordakrep 5 yıl
tasarım güzel, fiyatı da güzeldir özellikleri zaten güzeldir ama Türkiye'ye bu telefon zor gelir biraz :((
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Batuist 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Çok güzel tasarımı var, zavallı samsung tasarımı oturtsa 100 milypn değil 500 milyon satarsında, o tasarımla ancak o kadar satarsın.

aynen öyle.. bu tasarım galaxy4'te olsaydı çok daha fazla ilgi görürdü.
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2622110012 5 yıl
ince telefon yapmak ne kadar marifet sayılır ki?içine adam gibi batarya koymasan 4mm bile tel olur.Samsung istese 2mm bile yapar 250mah batarya ile.
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Batuist 5 yıl 2622110012
2622110012

ince telefon yapmak ne kadar marifet sayılır ki?içine adam gibi batarya koymasan 4mm bile tel olur.Samsung istese 2mm bile yapar 250mah batarya ile.

olay sadece batarya ile bitmiyor. bir akıllı telefonun içini açsaydın nelerin cihazın kalınlığına etki ettiğini görürdün.. bazı şeyleri istediğiniz kadar inceltemiyorsunuz..
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BayCC 5 yıl
Önceki modelleri gibi almak isteyip ama alamayacağımız model olmaz inşallah.
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Batuist 5 yıl
tasarımı resimdeki gibiyse harika duruyor.. hatta muhteşem gözüküyor.. tabi kendim için onun siyahını düşündüm.. beyazını kızlar alsın..
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General. 5 yıl
Tasarım fena duruyor
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kımyasal 5 yıl
Huawei,Meizu,Oppo gibi şirketler Türkiye pazarına girsede biz tüketiciler artık yolunmaktan kurtulsak.
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depeche35 5 yıl
Bir de P1 dışında neden başka modellerin türkiye pazarına girmediği ile ilgili bir yazı yazsa ne olur. Sayın dh editörleri size sesleniyorum. Neden ZTE ve Huawei türkiye pazarını külüstürleriyle temsil ediyor. Neden ?
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Peregrino 5 yıl
Türkiye ye gelir mi acaba?
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ozkilic 5 yıl
Tasarım göze gayet hoş görünüyor ama yan kısımlarını sadece ben mi xperia z'ye benzettim ???
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kartalaraz 5 yıl en beğenilen
Huawei baya inceden güçlü adımlarla gidiyor...tasarımlar gayet başarılı.

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