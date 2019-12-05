64MP kameralı Motorola One Hyper duyuruldu

Motorola’nın akıllı telefon pazarındaki başarılı serisi One büyümeye devam ediyor. Son olarak seriye 64MP çözünürlüğünde ana kamerası olan Motorola One Hyper modeli eklendi.

Motorola One Hyper özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Motorola One Hyper modeli mekanizmalı ön kamera sayesinde yüzde 90 civarında kasa-ekran oranına sahip oluyor. Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan model 4GB RAM ile desteklenmiş.

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Arka kamera Samsung imzalı ve 64MP çözünürlüğünde ana sensöre sahip. F/1.9 aralığına sahip olan sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller oluşturabiliyor. Ayrıca karanlık çekimlerde daha iyi performans elde ediliyor. Yanında ise 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör mevcut.

Ön kamera 32MP çözünürlüğünde ve piksel birleştirme ile 8MP çözünürlüğünde yüksek kaliteli özçekimler elde edilebiliyor. 4000mAh kapasiteli batarya 45W Hyper Charging Technology ile destekleniyor ancak 45W adaptör opsiyonel olarak satılıyor. Motorola One Hyper modeli 400$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.ubergizmo.com/2019/12/motorola-one-hyper-launched/