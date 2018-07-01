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6.9 inçlik yeni bir Huawei telefonu gündemde

Dev ekranlı telefon serisine devam eden Huawei, 6.9 inçlik yeni bir model daha hazırlıyor. Honor Note serisine dahil olacak akıllı telefon Mi Max 3 ile rekabet edecek.
10 ay
2,8b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çeşitli engellemelere rağmen akıllı telefon pazarında her yıl çıtayı biraz daha yükseltmeyi başaran Huawei, iddialı modeller hazırlamaya devam ediyor. Bunlardan birisi Super AMOLED ekranlı olacak.

Honor Note serisi

Huawei mobil bölümü patronunun paylaştığı bazı ipuçları ve ortaya çıkan yeni görsellerden hareketle firmanın 6.9 inçlik Super AMOLED ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı gündeme geldi.

Ayrıca Bkz. "Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor"

Huawei’nin rakibi Samsung’dan yeniden Super AMOLED ekran tedarik edeceği bir süredir biliniyordu. Bunun ilk örneği de muhtemelen yukarıdaki cihaz olacak. Huawei genelde büyük ekranlı telefonlarını Honor Note serisi altında topluyor. Bu bakımdan Honor Note 9 veya 10 şeklinde bir telefon şaşırtıcı olmaz.

Henüz telefonun teknik detayları belli değil ancak Huawei’nin son dönemdeki stratejisine bakarak 6.9 inçlik Super AMOLED ekran yanında Kirin 970 yonga seti, GPU Turbo teknolojisi, 6GB RAM, OIS destekli çift arka kamera, yüksek kapasiteli bir batarya şeklinde tahmin yapabiliriz. Elbette fiyatı da buna göre üst seviyede olacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/06/29/honor-note-10-rumored-to-house-massive-6-9-inch-s-amoled-screen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mhmtolcy 10 ay en beğenilen
10 yıl daha Krin 970 işlemci göreceğiz galiba
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Deníz 10 ay
7 inch zaten tablet lan, 6.9 inch telefon mu olur

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10ff 10 ay
Eski mi max2 kullanicisi olarak soyluyorum ki, (6.44 inc) bu buyuk cihazlari kullanipta kullanisli oldugunu soyleyen kendini kandirir. Mi max2den mi6 ya gecis yaptim. Ciddi anlamda mimax telefon felan degilmis. Sokakta arama yaparken telle konusurken adam cikartmaya utaniyor.
ha soyle ise yariyor diyelim elinizde bardak tarzi biseyler var, cok guzel tepsi yapabilirsiniz. Ha tepsiye o para verilirmi bilemem...
cidden rezillik, ceyrek kilo makine nerdeyse. Yere dusurme riskiniz kat kat artiyor tabi kirilma riskide. Almayin su amaçsiz cihazlari
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Barni Moloztaş 10 ay
Yaa yok ali sami
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fredydexter 10 ay
Tam benlik telefon ne sanal bahis oynarım onla varya offf offf
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Erwin-Rommel 10 ay
Yetmez 32 inç olsun. Evimizin duvarına asarız.
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sepulturgay 10 ay
— Efendim ürünün adı cep telefonu ama biz onu cepte taşınması için üretmedik.
— Peki nerede taşıyacak bunu kullanıcı?
— ııı... şey...
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mhmtolcy 10 ay en beğenilen
10 yıl daha Krin 970 işlemci göreceğiz galiba
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Whippoorwill 10 ay
F/P cihazı olursa hiç şikayet etmem.
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