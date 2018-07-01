6.9 inçlik yeni bir Huawei telefonu gündemde

Çeşitli engellemelere rağmen akıllı telefon pazarında her yıl çıtayı biraz daha yükseltmeyi başaran Huawei, iddialı modeller hazırlamaya devam ediyor. Bunlardan birisi Super AMOLED ekranlı olacak.

Honor Note serisi

Huawei mobil bölümü patronunun paylaştığı bazı ipuçları ve ortaya çıkan yeni görsellerden hareketle firmanın 6.9 inçlik Super AMOLED ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı gündeme geldi.

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Huawei’nin rakibi Samsung’dan yeniden Super AMOLED ekran tedarik edeceği bir süredir biliniyordu. Bunun ilk örneği de muhtemelen yukarıdaki cihaz olacak. Huawei genelde büyük ekranlı telefonlarını Honor Note serisi altında topluyor. Bu bakımdan Honor Note 9 veya 10 şeklinde bir telefon şaşırtıcı olmaz.

Henüz telefonun teknik detayları belli değil ancak Huawei’nin son dönemdeki stratejisine bakarak 6.9 inçlik Super AMOLED ekran yanında Kirin 970 yonga seti, GPU Turbo teknolojisi, 6GB RAM, OIS destekli çift arka kamera, yüksek kapasiteli bir batarya şeklinde tahmin yapabiliriz. Elbette fiyatı da buna göre üst seviyede olacaktır.