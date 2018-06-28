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Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor

Son dönemde giderek popüler olan çocuk akıllı saatleri için daha iyi enerji verimliliği ve daha fazla fonksiyonellik sunan Snapdragon Wear 2500 yonga seti tanıtıldı.
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çocukların dış mekânda ebeveynleri tarafından takip altında tutulması çabaları yeni bir akıllı saat segmentini ortaya çıkardı. Çocuk akıllı saatleri hücresel bağlantıya ihtiyaç duyduğu için çözümler de buna yönelik oluyor.

Snapdragon Wear 2500 özellikleri

Qualcomm’un yeni tanıttığı Snapdragon Wear 2500 yonga seti çocuk akıllı saatleri için tasarlandı. 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Adreno grafik birimi barındıran yonga seti enerji verimliliği için optimize edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi resmi olarak borsa sürecini duyurdu"

İyileştirilmiş batarya ömrü, önceden optimize edilmiş algoritmaya sahip sensör merkezi, düşük güç tüketimli konum takibi, şirketin beşinci nesil 4G LTE modemi ile birlikte Android O işletim sisteminin özel bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Snapdragon Wear 2500 platformu bir önceki nesil ile kıyaslandığında hem aktif hem de bekleme modundaki kullanımlarda yüzde 14 daha uzun batarya ömrü sunacak şekilde tasarlandı. Bu artan batarya ömrü giyilebilir güç yönetimi entegreli devre (PMIC), RF Ön Uç (RFFE), konum motoru, Bluetooth yayın mimarisi ilee işlemci ve modem yazılım optimizasyonu gibi özelliklerle destekleniyor.

Snapdragon Wear 2500 yonga seti üretici ortaklara örneklenmeye başladı. Yılın sonlarına doğru ilk çocuk akıllı saatlerin piyasada olması bekleniyor.

 

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ufuk172 10 ay
Kaybolan, kaçırılan çocukları gördükçe, insan almaya meyilleniyor.
Xiaomi rabbit diye saat yapmıştı. Belki 2 sene önce. Yeni versiyon yapsın. Ben de aliciyim.
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neyro61 10 ay
Sürekli aklımda olan bir konu, sanırım yeni dönem başlangıcında detaylı bir araştırma ile bu saatlerden alacağım kızıma. Bazı arkadaşlar saçma bulsa da sen önlemini alacaksın.
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sis651 10 ay
Çocuk akıllı saatine de gereksiz seviyede fazla bir yonga, çocuk akıllı saati de bu şekilde özelliklerle donatıldığında gereksiz ve çocuğu teknolojiyle köleleştirecek bir cihaz...
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tolgabes64 10 ay
teknosa'dan wiky diye birşey almıştı patron 550 TL'ye... Çocuk canı sıkıldıkça toplantı ortasında arayıp duruyordu :) İçerisinde önceden kayıtlı rehberdeki numaralara acil çağrı göndermek dışında ve gps üzerinden konumu gönderme dışında bir fonksiyonu yok.
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TLamir 10 ay
Çocuk akıllı saati = akıllı tasma
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smart1978 10 ay
10 nm veya 7 nm ile gelse de verimliligi artsa ... Ekran teknolojisi iyi olanlar enerji verimliligi vasatken bari islemci nm sei 14 filan degilde en azindan 10 nm veya 7 nm ile gelse ... Kac yildir eskimis teknolojileri gormekteyiz en pahali marka saatlerinde bile ... 2100 un varyantlari cikti yine ayni ayni nm ile ...
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