Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor

Son dönemde çocukların dış mekânda ebeveynleri tarafından takip altında tutulması çabaları yeni bir akıllı saat segmentini ortaya çıkardı. Çocuk akıllı saatleri hücresel bağlantıya ihtiyaç duyduğu için çözümler de buna yönelik oluyor.

Snapdragon Wear 2500 özellikleri

Qualcomm’un yeni tanıttığı Snapdragon Wear 2500 yonga seti çocuk akıllı saatleri için tasarlandı. 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve Adreno grafik birimi barındıran yonga seti enerji verimliliği için optimize edilmiş.

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İyileştirilmiş batarya ömrü, önceden optimize edilmiş algoritmaya sahip sensör merkezi, düşük güç tüketimli konum takibi, şirketin beşinci nesil 4G LTE modemi ile birlikte Android O işletim sisteminin özel bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Snapdragon Wear 2500 platformu bir önceki nesil ile kıyaslandığında hem aktif hem de bekleme modundaki kullanımlarda yüzde 14 daha uzun batarya ömrü sunacak şekilde tasarlandı. Bu artan batarya ömrü giyilebilir güç yönetimi entegreli devre (PMIC), RF Ön Uç (RFFE), konum motoru, Bluetooth yayın mimarisi ilee işlemci ve modem yazılım optimizasyonu gibi özelliklerle destekleniyor.

Snapdragon Wear 2500 yonga seti üretici ortaklara örneklenmeye başladı. Yılın sonlarına doğru ilk çocuk akıllı saatlerin piyasada olması bekleniyor.