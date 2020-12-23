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    69 TL değerindeki Tropico 5, Epic Store'da ücretsiz

    Şehir kurma/yönetme türünün sevilen örneklerinden olan Tropico 5 bugün Epic Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak.
    12 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    3,6b
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    1
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    69 TL değerindeki Tropico 5, Epic Store'da ücretsiz
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 69 TL değerindeki Tropico 5 oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Şehir kurma ve yönetme simülasyon türünün başarılı örneklerinden olan Tropico 5 ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Serinin sevilen oyunlarından olan Tropico 5'te co-op ve 4 kişiye kadar multiplayer özellikleri de bulunuyor. Türe ilginiz varsa bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

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    Tropico serisinin son oyunu Tropico 6 da geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Tropico 6, Tropico 5'e göre çok daha detaylı bir oynanış ve üstün görsellik sunuyor. Tropico 5'i deneyip beğenmeniz durumunda Tropico 6'ya da göz atabilirsiniz.

    Tropico 5'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 24 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun henüz belli değil ancak 'Inside' olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz hafta sızan liste şu şekildeydi:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek sızan liste gerçekmiş.
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