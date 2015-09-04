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6tag güncellendi, sorunlar giderildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag güncellendi, sorunlar giderildi
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, Instagram'ın direkt mesajlarla alakalı değişikliği sonrası hızlı bir güncelleme aldı.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, kısa süre önce tasarımsal olarak yenilenmiş, Windows 10'a adapte edilmiş ve son olarak yatay ile dikey fotoğraf yükleme desteği kazanmıştı. Instagram'ın ayda 85 milyon kişi tarafından kullanılan özel mesajlaşma özelliği "Instagram Direct" odağında yaptığı yenilik sonrasında bazı hatalar vermeye başlayan 6tag, yayınlanan 5.7 sürümüyle ise bu sorunlardan arındırıldı.
Aynı zamanda direkt mesajlaşma arayüzü yenilenerek anlık mesajlaşmaya daha uygun hale getirilen 6tag, ayrıca belirli Instagram içerikleri üzerinden sohbetler başlatabiliyor, özel mesajdan ses ile video görüntüsü atabiliyor ve beğeniyi görsel olarak yansıtabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-windows-phone-updated-instagrams-direct-messaging-improvements Yorum Yaz
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