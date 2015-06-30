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6tag, video odaklı yeni bir güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag, video odaklı yeni bir güncelleme aldı
 
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, 5.2 sürümüne güncellendi.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, yayınlanan son sürümüyle ise "letterbox" video yükleme desteğine kavuştu. Bu sayede kesme yapmadan videolara üstten ve alltan siyah çizgiler / çerveler ekleyebilen uygulama, ayrıca bilinen hatalardan kurtuluyor ve web bağlantı desteği arttırılıyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/6tag-windows-phone-adds-letterbox-video-support-latest-update Yorum Yaz
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