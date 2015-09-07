6tag'a iki yeni özellik dahil edildi

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, iki önemli özellik getiren 5.7.1 sürümüne güncellendi.





Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, kısa süre önce Instagram'ın ayda 85 milyon kişi tarafından kullanılan özel mesajlaşma özelliği "Instagram Direct" odağında güncellenmiş ve resmi olarak verilmeyen desteği platforma getirmişti. Yayınlanan yeni sürümüyle ise uygulamaya fotoğraf kesme için yeni kontroller ve direkt mesaj (özel) sayfası içerisinde fotoğraf gönderme desteği eklendi.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.