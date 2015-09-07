Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6tag'a iki yeni özellik dahil edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
8
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
6tag'a iki yeni özellik dahil edildi
 
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, iki önemli özellik getiren 5.7.1 sürümüne güncellendi.

Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, kısa süre önce Instagram'ın ayda 85 milyon kişi tarafından kullanılan özel mesajlaşma özelliği "Instagram Direct" odağında güncellenmiş ve resmi olarak verilmeyen desteği platforma getirmişti. Yayınlanan yeni sürümüyle ise uygulamaya fotoğraf kesme için yeni kontroller ve direkt mesaj (özel) sayfası içerisinde fotoğraf gönderme desteği eklendi.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
6tag 5.9.1.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/6tag/9wzdncrfhvxc

6tag Windows Phone için en kapsamlı Instagram uygulamasıdır.

Video ve resim yükler, filtreler uygular, arkadaşlarınızı etiketler, haritada gönderileri görür vb...

Fotoğraflarınızı çeşitli muhteşem ve özel yapım filtre efektleriyle özelleştirin.

Fotoğraf ve videolarınızı basit bir foto akışında arkadaşlarınızla tek tuşa tıklayarak paylaşın, görün ve takip edin.

• 100% orijinal filtreler: XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977, ve diğerleri.
• Sahnelere bölerek video kaydı.
• Ekstra alan derinliği için Linear ve Radial Tilt-Shift bulanıklık efekti.
• Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare ve VK'da anında paylaşım.
• Sınırsız resim yüklemesi.
• Gönderileriniz için geotag.
• Arkadaşlarınızla beğeni ve yorum alıp gönderek etkileşimde bulunma.
• Ön & Arka kamera desteği.
• Ve çok daha fazlası...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Punk 3 yıl
Gayet güzel bir program ama şu an hashtaglerde bi sorun var, üzerine tıkladığımda boş bir ekran çıkıyor

Bi güncelleme daha yolda anlaşılan
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoldagezen 3 yıl
An itibari ile gelen güncelleme ile @ mention sorununu çözmüş rudy efendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoldagezen 3 yıl
Başkaları sorun yaşıyormu bilmiyorum bilmiyorum ama güncellemeden sonra gözüme çarpan en büyük sorun(benim karşılaştığım) ,yorum yazarken @ işaretinden sonra mention atacağımız kişilerin isimleri daha önceden çıkarken artık yok,çok büyük problemdir bu dramdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoldagezen 3 yıl
Ücretsiz sürümünde ne dm nede video atılabiliyor yanlışım varsa düzeltin,herkesin diğer platformlarda ücretsiz ve daha iyi şekilde kullandığı yazılımlara tam sürüm kullanmak için biz wp platformu kullanıcıları para veriyoruz,işte neden bu platformun tepki aldığının basit bir örnekleri bunlar ,ve bknz twitter-tweetium ,orjinal uygulama beş para etmez iken 3.parti si daha iyi durumda vee paralı ,hiç şaşırmadım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 4 yıl
İyi olmus. Guzel bir gunnceleme almis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Philips ile yeni televizyonlarını ve Ambilux teknolojisini konuştuk 4 yıl Philips ile yeni ses sistemlerini ve kulaklıklarını konuştuk 4 yıl Sony Xperia Z5 inceleme videosu "Tüm detaylarıyla mercek altında" 4 yıl Android'in en iyi tarayıcısı hangisi ? Özel İnceleme Videosu 4 yıl Vestel'e sorduk: Telefonlara ek vergi, yeni Venus 3 telefonlar ve yerli üretim 4 yıl Sony'den 4K destekli, kavisli yeni nesil Android TV'ler video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim