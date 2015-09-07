6tag'a iki yeni özellik dahil edildi

Haber Editörü
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli çalışma göstermeye devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, iki önemli özellik getiren 5.7.1 sürümüne güncellendi.
Popüler sosyal ağlardan Instagram'a erişim için önemli bir alternatif olan 6tag, kısa süre önce Instagram'ın ayda 85 milyon kişi tarafından kullanılan özel mesajlaşma özelliği "Instagram Direct" odağında güncellenmiş ve resmi olarak verilmeyen desteği platforma getirmişti. Yayınlanan yeni sürümüyle ise uygulamaya fotoğraf kesme için yeni kontroller ve direkt mesaj (özel) sayfası içerisinde fotoğraf gönderme desteği eklendi.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag'ın en son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
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www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/6tag/9wzdncrfhvxc
6tag Windows Phone için en kapsamlı Instagram uygulamasıdır.
Video ve resim yükler, filtreler uygular, arkadaşlarınızı etiketler, haritada gönderileri görür vb...
Fotoğraflarınızı çeşitli muhteşem ve özel yapım filtre efektleriyle özelleştirin.
Fotoğraf ve videolarınızı basit bir foto akışında arkadaşlarınızla tek tuşa tıklayarak paylaşın, görün ve takip edin.
• 100% orijinal filtreler: XPro-II, Earlybird, Rise, Amaro, Hudson, Lo-fi, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977, ve diğerleri.
• Sahnelere bölerek video kaydı.
• Ekstra alan derinliği için Linear ve Radial Tilt-Shift bulanıklık efekti.
• Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare ve VK'da anında paylaşım.
• Sınırsız resim yüklemesi.
• Gönderileriniz için geotag.
• Arkadaşlarınızla beğeni ve yorum alıp gönderek etkileşimde bulunma.
• Ön & Arka kamera desteği.
• Ve çok daha fazlası...
Bi güncelleme daha yolda anlaşılan