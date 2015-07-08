6tag'a yüksek çözünürlük desteği geliyor

Rudy Huyn'un üzerinde sürekli olarak çalışmaya devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, yakın zaman içerisinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği kazanıyor.





Geçtiğimiz gün Instagram'ın daha önce 640x640 piksel olan fotoğraf çözünürlük sınırını 1080x1080 piksel seviyesine çekeceği ortaya çıkmıştı. Konu hakkında birçok soru alan Rudy Huyn, resmi Twitter hesabında bu yeni çözünürlük seviyesinin yakın zaman içerisinde 6tag'a geleceği müjdeledi.



