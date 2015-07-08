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6tag'a yüksek çözünürlük desteği geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tag'a yüksek çözünürlük desteği geliyor
 
Rudy Huyn'un üzerinde sürekli olarak çalışmaya devam ettiği alternatif Instagram istemcisi 6tag, yakın zaman içerisinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği kazanıyor.

Geçtiğimiz gün Instagram'ın daha önce 640x640 piksel olan fotoğraf çözünürlük sınırını 1080x1080 piksel seviyesine çekeceği ortaya çıkmıştı. Konu hakkında birçok soru alan Rudy Huyn, resmi Twitter hesabında bu yeni çözünürlük seviyesinin yakın zaman içerisinde 6tag'a geleceği müjdeledi.


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PapyonluLejyon 4 yıl
Bişey sorcam bunların hepsini bu adam tek başınamı yapıyo.
1 Yanıt Yanıtla
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Dexter Morgan 4 yıl PapyonluLejyon
PapyonluLejyon
Bişey sorcam bunların hepsini bu adam tek başınamı yapıyo.


Evet adam tam Windows Phone fanatiği
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