Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, güvenlik güçlerine teslim edildi

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Pars araçlarımız, güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayiimiz olduğu için gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tam Boyutta Gör FNSS Genel Müdürü Nail Kurt ise aracın zorlu koşullarda 25 bin kilometrelik sürüş testlerini tamamladığını belirterek, "Aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimiyle, 6X6 sınıfında yeni nesil bir muharebe aracı ilk defa ordumuzun envanterine girmiş olacak ve önemli bir güç çarpanı olacak." şeklinde konuştu.

PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, yeni teknoloji ürünü görev donanımlarıyla mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlandı. Modüler bir zırh yapısına sahip araç, entegre EYP kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma unsurlarını tamamlıyor.

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Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı ile aktif karıştırma/köreltme sistemleri, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve KBRN sistemi de aktif koruma unsurları olarak araçta yer alıyor. İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde 3 ayrı silah tipi kullanılabiliyor.

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