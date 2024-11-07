A101 marketler Marshall kablosuz kulaklık ve Baseus ekranlı powerbank satıyor

7 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
7 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Marshall markasına ait Minor 4 tam kablosuz kulaklık yer alıyor. Aktif gürültü engelleme sunan kulaklık tek şarjda 7 saat, kutusu ile de 30 saat üzerinde kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran kulaklık 4199TL.
Diğer taraftan Baseus markasına ait Blade 20000mAh gücünde dijital ekranlı powerbank 3199TL iken Apple 35W Dual USB Tip-C şarj adaptörü 1899TL, Samsung Smart Tag 2 takip cihazı 699TL fiyat etiketi ile satılacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über