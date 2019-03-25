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7 nm'lik Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefon Huawei Mate 30 olacak

Huawei'nin 7 nm EUV sürecini temel alan yeni bir üst sınıf işlemci üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni bir rapor Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefonun Mate 30 olacağını ortaya koydu.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin 7 nm EUV sürecini temel alan ve muhtemelen Kirin 985 olarak adlandırılacak yeni nesil amiral gemisi işlemcisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bir önceki raporda bu işlemcinin varlığından bahsedilmişti. Şimdi ise yeni yonga seti ile güçlendirilecek ilk akıllı telefonun hangisi olacağı konusunda bazı bilgiler var.
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Şu an her ne kadar tüm gözler yakında tanıtılacak P30 serisine çevrilmiş olsa da Mate serisi kapsamında piyasaya sürülecek yeni amiral gemisi ile ilgili ilk kıvılcım geldi. Tayvanlı Business Times'ın haberine göre Kirin 985 işlemciye sahip ilk telefon Mate 30 olabilir.

CPU ve GPU mimarisi aynı kalacak

Daha önceki raporda, Kirin 985 yongasetinin TSMC dökümhaneleri tarafından Extreme UltraViolet (EUV) süreciyle üretileceği dışında çok fazla bilgi sunulmamıştı. Şimdiki haberde ise daha fazla detay var. Buna göre, Kirin 985 daha yüksek performans için artırılmış saat hızlarıyla gelecek ancak CPU ve GPU mimarisi büyük oranda aynı kalacak.
Ayrıca yeni yonga setinin yerleşik bir 5G modem içereceği bildiriliyor. Kirin 980 işlemciye sahip P30 serisi henüz piyasaya sürülmemişken Kirin 985 hakkında raporların ortaya çıkması sektörün ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında söylentiler duymaya devam edeceğiz.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_could_be_the_first_phone_with_a_7nm_euv_chipset__the_kirin_985-news-36168.php Yorum Yaz
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Chromer 1 ay en beğenilen dodofran
Ben hala Huawei telefonlarda 4k 60 fps bekliyorum. Umarım 985 ile bu da gelir.
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huseyincarnege 1 ay
ozaman P serisinin almanın mantığı yok :) mate devam
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Mr. Jingles 1 ay
Kirin 985 daha yüksek performans için artırılmış saat hızlarıyla gelecek ancak CPU ve GPU mimarisi büyük oranda aynı kalacak.

Kirin 985 esasında Kirin 980’in saat hızı artırılmış (overclock) versiyonu olacak anlaşılan. 4K 60 FPS görebiliriz de göremeyebiliriz de.
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dodofran 1 ay
kötü zamanda çıktı bu haber bence. p30 serisi çıkmamışken böyle bi haberin çıkması p 30 u çıkmadan eskitti resmen. işlemci aynı kalaarak gene tasarıma kameraya falan oynayacaklar ama performansı da önemseyen çok büyük bi kesim var. tabii kirin 980 de her şeye hayli hayli yetere ama işte psikolojik olarak en iyisini en güçlüsünü ister insan
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Chromer 1 ay dodofran
Ben hala Huawei telefonlarda 4k 60 fps bekliyorum. Umarım 985 ile bu da gelir.
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koyunsavar 1 ay
vauvvvvv vauuuvvvvvv
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