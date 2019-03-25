7 nm'lik Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefon Huawei Mate 30 olacak

Huawei'nin 7 nm EUV sürecini temel alan ve muhtemelen Kirin 985 olarak adlandırılacak yeni nesil amiral gemisi işlemcisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bir önceki raporda bu işlemcinin varlığından bahsedilmişti. Şimdi ise yeni yonga seti ile güçlendirilecek ilk akıllı telefonun hangisi olacağı konusunda bazı bilgiler var.

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Şu an her ne kadar tüm gözler yakında tanıtılacak P30 serisine çevrilmiş olsa da Mate serisi kapsamında piyasaya sürülecek yeni amiral gemisi ile ilgili ilk kıvılcım geldi. Tayvanlı Business Times'ın haberine göre Kirin 985 işlemciye sahip ilk telefon Mate 30 olabilir.

CPU ve GPU mimarisi aynı kalacak

Daha önceki raporda, Kirin 985 yongasetinin TSMC dökümhaneleri tarafından Extreme UltraViolet (EUV) süreciyle üretileceği dışında çok fazla bilgi sunulmamıştı. Şimdiki haberde ise daha fazla detay var. Buna göre, Kirin 985 daha yüksek performans için artırılmış saat hızlarıyla gelecek ancak CPU ve GPU mimarisi büyük oranda aynı kalacak.

Ayrıca yeni yonga setinin yerleşik bir 5G modem içereceği bildiriliyor. Kirin 980 işlemciye sahip P30 serisi henüz piyasaya sürülmemişken Kirin 985 hakkında raporların ortaya çıkması sektörün ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında söylentiler duymaya devam edeceğiz.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_30_could_be_the_first_phone_with_a_7nm_euv_chipset__the_kirin_985-news-36168.php