Haftaya BİM marketlerde LG akıllı televizyon, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter var

7 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
7 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait webOS akıllı televizyon dikkat çekiyor. 55 inçlik Ultra HD çözünürlüğe sahip olan akıllı televizyon HDMI 2.0, HDR 10 Pro, 2x 10W ses çıkışı gibi özelliklere sahip. Fiyatı 14799TL.
Diğer taraftan 6.5 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklerle sahip olan Casper VIA F30 akıllı telefon modeli 3999TL.
RKS markasına ait 40Km menzil, 25Km/s maksimum hız, 250W motor, LCD gösterge gibi özelliklere sahip BN5 Pro katlanabilir elektrikli bisiklet 11499TL iken 25Km/s hıza çıkabilen Kickscooter T8 elektrikli scooter ise 16499TL olarak satılacak. Son olarak HP markasına ait Bluetooth klavye de 429TL.
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D