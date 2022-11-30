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    70 dolarlık iPhone 14 klonu satışa çıktı

    Dıştan iPhone 14 ile benzerlik gösteren yeni LeEco Y1 Pro+ akıllı telefonun Çin'de satışa çıktı. İşte 70 dolarlık cihazın teknik detayları.                      
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    70 dolarlık iPhone 14 klonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı ortasında tanıtılan LeTV Y1 Pro+ akıllı telefon, iPhone 14 benzeri tasarımının yanı sıra düşük fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    LeEco (LeTV) bugün üç konfigürasyonda sunulan LeEco Y1 Pro+'yı duyurdu: 6/64GB, 4/128GB ve 4/256GB varyantlar sırasıyla 70, 83 ve 111 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ancak standart sürümde böyle bir bellek çözümü uzmanlar tarafından tuhaf karşılandı. Zira sunum sırasında standart model 4/64 GB belleğe sahipti.

    5G desteği yok

    iPhone 14 ile benzerliklere gelince, arka panelin sol üst köşesinde tek bir ünitede çapraz olarak konumlandırılmış iki görüntü sensörüne sahip ana kamera ve çentikli ekran tasarımının tekrarlanmasını kastediyoruz. Akıllı telefon ayrıca gövdenin çevresinde aynı metalik çerçeveye sahip.

    70 dolarlık iPhone 14 klonu satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun ön ve arka yüzü 2.5D camla kaplı olan LeEco Y1 Pro+'ta 1560 x 720 çözünürlüklü 6.5 inç LCD ekran, 5G desteği olmayan sekiz çekirdekli Unisoc Tiger T610 yonga seti ve 10W şarjı destekli 4000 mAh pil bulunuyor.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 3 saat önce

    maaşallah

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    gun 10 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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