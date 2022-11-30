70 dolarlık iPhone 14 klonu satışa çıktı

LeEco (LeTV) bugün üç konfigürasyonda sunulan LeEco Y1 Pro+'yı duyurdu: 6/64GB, 4/128GB ve 4/256GB varyantlar sırasıyla 70, 83 ve 111 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ancak standart sürümde böyle bir bellek çözümü uzmanlar tarafından tuhaf karşılandı. Zira sunum sırasında standart model 4/64 GB belleğe sahipti.
5G desteği yok
iPhone 14 ile benzerliklere gelince, arka panelin sol üst köşesinde tek bir ünitede çapraz olarak konumlandırılmış iki görüntü sensörüne sahip ana kamera ve çentikli ekran tasarımının tekrarlanmasını kastediyoruz. Akıllı telefon ayrıca gövdenin çevresinde aynı metalik çerçeveye sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam