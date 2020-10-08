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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta yine iyi bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Toplam değerleri 70 TL olan ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam oyunları tamamıyla ücretsiz oldu.
    2 hf.
    42,9b
    1
    15
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 70 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Rising Storm 2: Vietnam olmuş. PC oyuncuları arasında oldukça popüler bir taktiksel FPS oyunu olan Rising Storm 2'de 64 kişilik haritalarda savaşlar verebiliyorsunuz. Oyunda farklı ordular, 50'den fazla silah, helikopterler ve çeşitli kara araçları yer alıyor. Oyun Steam'de çok olumlu yorumlara sahip.

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    Killing Floor serisinin yaratıcıları Tripwire tarafından 2017'de yayınlanan Rising Storm 2: Vietnam'dan görüntüler:

    Giant Squid Studios tarafından geliştirilen ABZU, su altında geçen benzersiz bir macera/keşif oyunu. ABZU'yu hikaye ve oynanış anlamında Journey'e benzetebiliriz. Rahatlatıcı ve huzur verici oynanışıyla dikkat çeken ABZU'da, okyanusun derinliklerinde eşsiz bir maceraya çıkıyor ve artık tarihe karışmış antik bir medeniyetin ilginç hikayesini keşfediyorsunuz.

    ABZU'nun tanıtım yazısı şöyle:

    Kendinizi gizemli ve renklerle dolu canlı bir okyanus dünyasına bırakın. Zarif yüzme kontrollerini kullanarak, Diver olarak suda akrobasi hareketleri yapın. Gerçek yaratıklara dayalı yüzlerce benzersiz türü keşfedin ve zengin deniz yaşamıyla güçlü bir bağlantı kurun. Size, birbirlerine ve avcılara yöntemsel olarak karşılık veren binlerce balık sürüsüyle etkileşimde bulunun. Efsanevi deniz manzaralarını seyredin ve örneğine rastlanmamış ayrıntılar içeren su ekosistemlerini keşfedin. Okyanusun kalbine, antik sırların unutulup bırakıldığı yerlere inin. Ancak dikkatli olun, derinliklerde tehlikeler gizlenir. "ABZÛ", en eski mitolojilerden gelir; AB su demektir, ZÛ ise bilmek anlamına gelir. ABZÛ, okyanusun bilgeliğidir.

    ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 15 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    38 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf. en beğenilen
    GTA V, FM 2020'yi bedavaya aldığımdan beri adamlara karşı bir mahçup hissediyorum bari bunlara bi miktar para verelim vallahi bizim bünye alışık değil..
    2 Yanıt Yanıtla +44
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 2 hf.
    bedava oyun oynarsınız ha bedaya oyun yok vergi geldi her bedava oyuna 200 tl trt vergisi
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 2 hf.
    Ücretsiz oyunun bir sınırı var biliyorduk, Epic yok dedi.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Arkadaşlar ekran kartım 4660gt ve 4600M 8 gb ram var rising storm 2 vietnam yüklenir mi
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    wolwes 1 hf.
    ABZÛ çok güzel helal olsun Epic Store bide Darksiders III verirseniz koleksiyon tamam.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf.
    Roket ligi yükledim , çalışmıyor
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 2 hf.
    bedava oyun oynarsınız ha bedaya oyun yok vergi geldi her bedava oyuna 200 tl trt vergisi
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 2 hf.
    Ücretsiz oyunun bir sınırı var biliyorduk, Epic yok dedi.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 2 hf.
    ABZU daha önce de vermişti ben almıştım.Kaçıranlar için iyi oldu.

    Umarım daha önce kaçırdığıma yandığım

    Subnautica ,The Witness ve Super Hot oyunlarını da yeniden verir ..

    Bu arada epicgames'in bugüne kadar verdiği tüm bedava oyunların listesini burdan görebilirsiniz :



    https://progameguides.com/lists/epic-games-store-free-games-list/
    Yanıtla +1
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    Alalim iyi oldu bu havalarda oynanir.
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    muhammet_ka (Muhammet Karameşe) 2 hf.
    FM2020 sayesinde gönlümün efendisi olmuştur.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf. en beğenilen
    GTA V, FM 2020'yi bedavaya aldığımdan beri adamlara karşı bir mahçup hissediyorum bari bunlara bi miktar para verelim vallahi bizim bünye alışık değil..
    2 Yanıt Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muhammet_ka (Muhammet Karameşe) 2 hf. Ribas0
    Kesinlikle katılıyorum
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    TearsForFears 2 hf. Ribas0
    Birde 60 tl kupon verdiler. Ben geçen indirimde ac odyyseyi 28 liraya almıştım yine böyle ucuza bir oyun alırız herhalde :)
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf.
    Bu güzel oldu oynayacak oyun kalmamıştı
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    42895 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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