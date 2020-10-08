70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 70 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Rising Storm 2: Vietnam olmuş. PC oyuncuları arasında oldukça popüler bir taktiksel FPS oyunu olan Rising Storm 2'de 64 kişilik haritalarda savaşlar verebiliyorsunuz. Oyunda farklı ordular, 50'den fazla silah, helikopterler ve çeşitli kara araçları yer alıyor. Oyun Steam'de çok olumlu yorumlara sahip.İlginizi Çekebilir 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
Killing Floor serisinin yaratıcıları Tripwire tarafından 2017'de yayınlanan Rising Storm 2: Vietnam'dan görüntüler:
Giant Squid Studios tarafından geliştirilen ABZU, su altında geçen benzersiz bir macera/keşif oyunu. ABZU'yu hikaye ve oynanış anlamında Journey'e benzetebiliriz. Rahatlatıcı ve huzur verici oynanışıyla dikkat çeken ABZU'da, okyanusun derinliklerinde eşsiz bir maceraya çıkıyor ve artık tarihe karışmış antik bir medeniyetin ilginç hikayesini keşfediyorsunuz.
ABZU'nun tanıtım yazısı şöyle:
Kendinizi gizemli ve renklerle dolu canlı bir okyanus dünyasına bırakın. Zarif yüzme kontrollerini kullanarak, Diver olarak suda akrobasi hareketleri yapın. Gerçek yaratıklara dayalı yüzlerce benzersiz türü keşfedin ve zengin deniz yaşamıyla güçlü bir bağlantı kurun. Size, birbirlerine ve avcılara yöntemsel olarak karşılık veren binlerce balık sürüsüyle etkileşimde bulunun. Efsanevi deniz manzaralarını seyredin ve örneğine rastlanmamış ayrıntılar içeren su ekosistemlerini keşfedin. Okyanusun kalbine, antik sırların unutulup bırakıldığı yerlere inin. Ancak dikkatli olun, derinliklerde tehlikeler gizlenir. "ABZÛ", en eski mitolojilerden gelir; AB su demektir, ZÛ ise bilmek anlamına gelir. ABZÛ, okyanusun bilgeliğidir.
ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 15 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Umarım daha önce kaçırdığıma yandığım
Subnautica ,The Witness ve Super Hot oyunlarını da yeniden verir ..
Bu arada epicgames'in bugüne kadar verdiği tüm bedava oyunların listesini burdan görebilirsiniz :
https://progameguides.com/lists/epic-games-store-free-games-list/
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
42895 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
epic store, epic games ve