70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 70 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Rising Storm 2: Vietnam olmuş. PC oyuncuları arasında oldukça popüler bir taktiksel FPS oyunu olan Rising Storm 2'de 64 kişilik haritalarda savaşlar verebiliyorsunuz. Oyunda farklı ordular, 50'den fazla silah, helikopterler ve çeşitli kara araçları yer alıyor. Oyun Steam'de çok olumlu yorumlara sahip.

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Killing Floor serisinin yaratıcıları Tripwire tarafından 2017'de yayınlanan Rising Storm 2: Vietnam'dan görüntüler:

Giant Squid Studios tarafından geliştirilen ABZU, su altında geçen benzersiz bir macera/keşif oyunu. ABZU'yu hikaye ve oynanış anlamında Journey'e benzetebiliriz. Rahatlatıcı ve huzur verici oynanışıyla dikkat çeken ABZU'da, okyanusun derinliklerinde eşsiz bir maceraya çıkıyor ve artık tarihe karışmış antik bir medeniyetin ilginç hikayesini keşfediyorsunuz.



ABZU'nun tanıtım yazısı şöyle:



Kendinizi gizemli ve renklerle dolu canlı bir okyanus dünyasına bırakın. Zarif yüzme kontrollerini kullanarak, Diver olarak suda akrobasi hareketleri yapın. Gerçek yaratıklara dayalı yüzlerce benzersiz türü keşfedin ve zengin deniz yaşamıyla güçlü bir bağlantı kurun. Size, birbirlerine ve avcılara yöntemsel olarak karşılık veren binlerce balık sürüsüyle etkileşimde bulunun. Efsanevi deniz manzaralarını seyredin ve örneğine rastlanmamış ayrıntılar içeren su ekosistemlerini keşfedin. Okyanusun kalbine, antik sırların unutulup bırakıldığı yerlere inin. Ancak dikkatli olun, derinliklerde tehlikeler gizlenir. "ABZÛ", en eski mitolojilerden gelir; AB su demektir, ZÛ ise bilmek anlamına gelir. ABZÛ, okyanusun bilgeliğidir.

ABZU ve Rising Storm 2: Vietnam'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 15 Ekim 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom New Lands.

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