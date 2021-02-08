75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı

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Xiaomi Mi 11 amiral gemisinin tanıtıldığı global etkinlike Xiaomi yeni bir akıllı televizyon modeli ile daha çıka geldi. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 kutanum noktalı LED ekran serisini devam ettiriyor.

Xiaomi Mi TV Q1 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi TV Q1 modeli 75 inçlik 4K QLED ekranı ile etkileyici bir görüntü kalitesini yakalarken 192 tam mesafe dinamik lokal aydınlatma noktası ile de 10000:1 kontrast oranına erişebiliyor. İnce ekran kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüm elde edilmiş.

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Ayrıca ekran NTSC renk uzayının tamamını kapsayarak 1.07 milyar renk desteği sunuyor. 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Mali G52 MP2 birimi barındıran MediaTek MT9611 ilk kez bu seride kendisine yer bulmuştu.

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120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekran HDMI 2.1 standardını desteklerken Auto Low Latency Mode (ALLM) ile de gecikmeleri en aza indiriyor. 2 tweeter ve 4 woofer’dan oluşan 30W sistem de yoğun tecrübeyi tamamlıyor.

Bluetooth kumandası ile 360 derecelik kontrolün mümkün olduğu televizyonda Google Assistant desteği, Amazon alexa desteği, 3 metreye kadar uzak alan mikrofon dizilimi ve Dolby Audio şeklinde özellikler yer alıyor. Televizyon Mart ayında 999 Avro fiyat etiketinden sınırlı sayıda satışa sunulacak ve sonrasında 1299 Avro ile normal satışa dönecek.

https://www.gizmochina.com/2021/02/08/xiaomi-mi-tv-q1-75-inch-launched-4k-qled-360-bluetooth-remote-google-assistant-more/

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