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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı

    4 çekirdekli işlemci, 6 sürücülü ses sistemi, düşük gecikme, 120Hz tazeleme hızı gibi özelliklerle Xiaomi Mi TV Q1 oyunculara da hitap eden bir televizyon olmuş.
    08 Şubat 2021, 22:30 (1 hf.)
    7,9b
    1
    12
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi 11 amiral gemisinin tanıtıldığı global etkinlike Xiaomi yeni bir akıllı televizyon modeli ile daha çıka geldi. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 kutanum noktalı LED ekran serisini devam ettiriyor.

    Xiaomi Mi TV Q1 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi TV Q1 modeli 75 inçlik 4K QLED ekranı ile etkileyici bir görüntü kalitesini yakalarken 192 tam mesafe dinamik lokal aydınlatma noktası ile de 10000:1 kontrast oranına erişebiliyor. İnce ekran kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüm elde edilmiş.

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    Ayrıca ekran NTSC renk uzayının tamamını kapsayarak 1.07 milyar renk desteği sunuyor. 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Mali G52 MP2 birimi barındıran MediaTek MT9611 ilk kez bu seride kendisine yer bulmuştu.

    75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı
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    120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ekran HDMI 2.1 standardını desteklerken Auto Low Latency Mode (ALLM) ile de gecikmeleri en aza indiriyor. 2 tweeter ve 4 woofer’dan oluşan 30W sistem de yoğun tecrübeyi tamamlıyor.

    Bluetooth kumandası ile 360 derecelik kontrolün mümkün olduğu televizyonda Google Assistant desteği, Amazon alexa desteği, 3 metreye kadar uzak alan mikrofon dizilimi ve Dolby Audio şeklinde özellikler yer alıyor. Televizyon Mart ayında 999 Avro fiyat etiketinden sınırlı sayıda satışa sunulacak ve sonrasında 1299 Avro ile normal satışa dönecek.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/08/xiaomi-mi-tv-q1-75-inch-launched-4k-qled-360-bluetooth-remote-google-assistant-more/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Birincisi telefon montajına yönelik bir yatırım yapılıyor. İkincisi bu televizyonu Türkiye'de montajlarlarsa alabileceğin en iyi rakam da o euro rakamının direk kur üzerinden çarpımı olur. Yani 11.000TL veya üstü fiyatlar konuşulur.

    Hayal satmayın. Gerçekler acı.
    Birincisi telefon montajına yönelik bir yatırım yapılıyor. İkincisi bu televizyonu Türkiye'de montajlarlarsa alabileceğin en iyi rakam da o euro rakamının direk...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı alım gücüne sahi olduğumuzu yanı TR fiyatı 2000tl olduğunu hayal etsenize?

    .

    Heh anca hayal edersiniz fakirler :p
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Piksellerini bulgurdan yaparlarsa alırız bence de
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    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xaomi o TV'yi bedavaya verse bile bizi çok düşünen saygıdeğer devletimiz vergilerle aradaki o fiyat farkını kapatır siz hiç merak etmeyin. Bu ülkede ucuza bir şey alabilmenin hayalini bile kurmayın. Çünkü imkansız.
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede üretilen 75 bırak 65 lik 4k tv nerde 2000-3000 lirada bunu burada üretilirse alabiliriz diye hayal edenler var.
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı alım gücüne sahi olduğumuzu yanı TR fiyatı 2000tl olduğunu hayal etsenize?

    .

    Heh anca hayal edersiniz fakirler :p
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    Biliyorsunuz ki Xiaomi ülkemize fabrika açacak . Eğer bu televizyon ülkemizde uretilirse belki 2-3 bine alabiliriz .
    5 Yanıt Yanıtla
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