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8 Mart’ta BKM Express ile BiTaksi seyahatleri sadece 1 TL!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ortak bir kampanya düzenleyen BKM Express ve BiTaksi, yarın tüm kadınların sadece 1 TL karşılığında seyahat etmelerine imkan sağlıyor.
2 yıl
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23
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bankaların ortak platformu olarak hizmet veren Bankalararası Kart Merkezi (BKM), banka ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması adına farklı sektörlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. 1.2 milyondan fazla üyeye sahip olan BKM Express, nakitsiz ödeme vizyonuyla kullanıcılara önemli yenilikler sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor"
Yayınlanan açıklamaya göre BiTaksi ile ortaklığa giden platform, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanyasını duyurdu. Buna göre tüm kadınlar yarın, yani 8 Mart Çarşamba günü ödemelerini BKM Express ile yaptıklarında sadece 1 TL’ye seyahat etme şansı yakalayacak.

Düzenlenen kampanyalar kapsamında BiTaksi’yi BKM Express ile ödeyenlerin yüzde 60'lık bölümünü kadınların oluşturduğu ifade ediliyor. Fırsattan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken BiTaksi uygulaması üzerinden "Hesabım" sayfasına girip, "Bilgilerim" başlığı alanındaki "Facebook Hesabını Bağla" seçeneğini tıklamak.

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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen
Böyle feminist uygulamalar yapan firmaları boykot ediyorum bi taksiyide birdaha kullanmam sanırım
1 Yanıt Yanıtla +29
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DedemZenciydi 2 yıl Taklitçi karşıtı
Taklitçi karşıtı
Böyle feminist uygulamalar yapan firmaları boykot ediyorum bi taksiyide birdaha kullanmam sanırım

Pozitif ayrımcılık diyoruz.
Taklitçi karşıtıBöyle feminist uygulamalar yapan firmaları boykot ediyorum bi taksiyide birdaha kullanmam sanırımPozitif ayrım...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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kadirirdem 2 yıl
Normal Taksicilerin suçu ne ? yazıktır haksız rekabet...
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senged 2 yıl
Peruk firsati var mi acaba?
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straptezlo 2 yıl
Arkadaşlar cinsiyeti kadın seçin üye olurken
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312 . 2 yıl
Bi taksi önce taksiyi getirtmeyi becersin önce.
Çağırıyosun taksici kafasına göre iptal ediyor çağrıyı.
Arayıp mesafe falan soruyorlar utanmazlar.
Sonra tamam deyip kapatıyorlar bir bakıyorsun iptal edilmiş.
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Xeblion 2 yıl
cinsiyetçilik
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dekareme 2 yıl
8 mart için daha önceden böyle indiirimler cart curt zırt pırt kampanyalar yoktu... Bunların geçmişi yenidir..bu furyadan sonra 23 nisan, sonrasında da anneler ve babalar günü var.. bunların amacı hep ekonomiyi canlandırmak ve ticarete ivme kazandırmak...
bu tür safsatalara günlere kıymet vermeyin, görmezden gelin, hediye mediye almayın ,kutlama mesajı göndermeyn, her zamaanki gibi hareket edin..
Bugünlerde hiçbirşey almayın...Bu şekilde hareket edilirse çok çok isabetli olacaktır
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dark dragon 2 yıl
Erkekler gününde de aynı uygulama var mı? Gerçi erkekler günü diye bir gün var mı onu da bilmiyoruz
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BekiRoRo 2 yıl
Haftasonuna denk gelseydi görürdüm kampanyayı...
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Umutcan 2 yıl
Cinsiyetçilik yapıp kadınlara özel yapmışlar, gerçi 1 günlüğüne taksiye 1tl'ye bineceğim diye de
BKM express'le falan uğraşılmaz.
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Çotanak28-34 2 yıl
Ne kadar tutar kadar 1 Tl yada mesafeye kadar onu yazmamislar
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elmadilimi 2 yıl
30 liraya kadar 1 lira, 30 lira üstü tutarsa 29 lira düşülerek tahsil edilecekmiş.
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elmadilimi 2 yıl
30 liraya kadar 1 lira, 30 lira üstü tutarsa 29 lira düşülerek tahsil edilecekmiş.
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elmadilimi 2 yıl Çotanak28-34
30 liraya kadar 1 lira, 30 lira üstü tutarsa 29 lira düşülerek tahsil edilecekmiş.
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