8 Mart’ta BKM Express ile BiTaksi seyahatleri sadece 1 TL!

Bankaların ortak platformu olarak hizmet veren Bankalararası Kart Merkezi (BKM), banka ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması adına farklı sektörlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. 1.2 milyondan fazla üyeye sahip olan BKM Express, nakitsiz ödeme vizyonuyla kullanıcılara önemli yenilikler sunuyor.

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Düzenlenen kampanyalar kapsamında BiTaksi’yi BKM Express ile ödeyenlerin yüzde 60'lık bölümünü kadınların oluşturduğu ifade ediliyor. Fırsattan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken BiTaksi uygulaması üzerinden "Hesabım" sayfasına girip, "Bilgilerim" başlığı alanındaki "Facebook Hesabını Bağla" seçeneğini tıklamak.

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Yayınlanan açıklamaya göreile ortaklığa giden platform,’ne özel kampanyasını duyurdu. Buna göre tüm kadınlar yarın, yani 8 Mart Çarşamba günü ödemelerini BKM Express ile yaptıklarında sadece’ye seyahat etme şansı yakalayacak.