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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

8 çekirdekli HTC Desire 616 sertifikasyon onayında ortaya çıktı

5 yıl
645
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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8 çekirdekli HTC Desire 616 sertifikasyon onayında ortaya çıktı

HTC'nin bu yıl alt seviye akıllı telefon pazarında agresif bir politika izleyeceği bir süredir dile getiriliyor ve firma pek çok Desire serisi akıllı telefonu gelişmekte olan pazarlarda satışa sundu. Firmanın yeni Desire modeli ise 8 çekirdekli olacak.

HTC, Desire 310 ile ilk kez bir MediaTek işlemcisine yer vermişti. Çin haberleşme komisyonundan onay alan Desire 616 modeli ise 8 çekirdekli MediaTek yongaseti ile karşımıza çıkacak. 

Firmanın hemşehrisi MediaTek ile ilişkilerini derinleştirecek olan Desire 616 modeli 1.7GHz saat hızında çalışan ve MT6592 olduğu tahmin edilen bir yongasetinden gücünü alıyor. 

Cihazda 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 9.1mm kalınlık, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz Çin kaynaklarında ortaya çıktığı için ilk etapta bu ülkede satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak kesin satış tarihi ve fiyat konusunda bir bilgi yok. 

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-HTC-Desire-616-HTCs-first-octa-core-Android-smartphone_id54370 Yorum Yaz
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chamicals2 5 yıl en beğenilen
mtk =android 4.2
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damdan duser gibi 5 yıl
bence tek eksiği hala 4.2 olması !
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Rıdvan53 5 yıl
htc.web.tr/... arkadaşlar htc için kılıf üzerine tasarlanmış bir site
bakmanızı öneririm.
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madhane 5 yıl
Ne kadar uygun olurki htc nin desire serisi giris-orta sinif cihazlar gel gorki cinliler 6592 islemcili 2gb ram li cihazlari 20 dolar kargi dahil 200 dolara satiyor bunlara kaca satacak avrupa piyasasinda gorcez
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ram ve kamera konusunda biraz daha yüklenmeleri lazımdı
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thestell 5 yıl
1 gb ram?
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mert1907 5 yıl
Sprey boyaylami boyamışlar bunu :D
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ouzqan 5 yıl
4.2 ile gelmesi kötü olmuş . Kırmızı rengi çok abez duruyor ama alt seviye için 1 gb ram fazlasıyla yeter.
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kpln04 5 yıl
Parlak plastiğe uyuz oluyorum
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E_Aydin35 5 yıl
Direk tasarım dikkatimi çekti, nede olsa HTC.. :)
Ön tarafta kırmızı tonu çok hoş durmuş ama arka taraf için pek sayılmaz, ancak fiyatı uygun olursa pek ona bakacaklarını sanmıyorum. :)
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Montajı yapan arkadaş kör olmuş.Abi o ekran ne ya öyle :))
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zotacing 5 yıl
4GB RAM, çift çekirdek işlemci ile GTA IV'ü akıcı şekilde oynayan bilgisayarlar varken, 8 çekirdekli 1GB RAM'li absürd bir yerden kısılmış, bir yerden şişirilmiş telefon fln görünce istemsiz gülüyorum.
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chamicals2 5 yıl en beğenilen
mtk =android 4.2
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mehmedaltair 5 yıl chamicals2
chamicals2
mtk =android 4.2

Aynen
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Guaire 5 yıl chamicals2
MTK6592 Lenovo S939 ve MTK6582 Lenovo S930'a 4.4.2 gelmiş.

http://pub.ota.lenovomm.com/VIBEROM/DEV/DEV1411/VIBEUI_V1.5_1411_8_DEV_S939_NK_W_5C44.zip

http://pub.ota.lenovomm.com/VIBEROM/DEV/DEV1411/VIBEUI_V1.5_1411_8_DEV_S930_NK_W_5C44.zip

Mediatek de güncelleme için ekstra ücret istiyormuş sanırım.

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Neyinkafasi 5 yıl chamicals2
chamicals2

mtk =android 4.2

Hocam Mediatek 4.4.2 (MRE SDK V2.0) kaynak kodlarını yayınladı.
Lenovo S939(MTK6592) ve S930(MTK6582) android 4.4.2 sürümüne güncellendi.MTK 6589 Cihazları için çalışmalara başlamış durumda.Yani yakında çoğu mtk'lı telefon 4.4.2 olacak demek oluyor.discovery dahil.

Kaynak: mtkblog.com/...

Ve kaynak;(build.prop ve framework)

[code]ro.mediatek.platform=MT6582
ro.mediatek.chip_ver=S01
ro.mediatek.version.branch=KK1.MP1
ro.mediatek.version.sdk=2
# end mediatek build properties

framework-res

sdkInfo:
minSdkVersion: '19'
targetSdkVersion: '19'
[/code]

Burdaki SDK versiyonu android sürümünü belirtiyor. SDK 19 = Android 4.4.2 oluyor. Yani gerçek 4.4.2 çekirdeği barındırıyor.
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