8 çekirdekli HTC Desire 616 sertifikasyon onayında ortaya çıktı

Haber Editörü
HTC'nin bu yıl alt seviye akıllı telefon pazarında agresif bir politika izleyeceği bir süredir dile getiriliyor ve firma pek çok Desire serisi akıllı telefonu gelişmekte olan pazarlarda satışa sundu. Firmanın yeni Desire modeli ise 8 çekirdekli olacak.
HTC, Desire 310 ile ilk kez bir MediaTek işlemcisine yer vermişti. Çin haberleşme komisyonundan onay alan Desire 616 modeli ise 8 çekirdekli MediaTek yongaseti ile karşımıza çıkacak.
Firmanın hemşehrisi MediaTek ile ilişkilerini derinleştirecek olan Desire 616 modeli 1.7GHz saat hızında çalışan ve MT6592 olduğu tahmin edilen bir yongasetinden gücünü alıyor.
Cihazda 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 9.1mm kalınlık, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz Çin kaynaklarında ortaya çıktığı için ilk etapta bu ülkede satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak kesin satış tarihi ve fiyat konusunda bir bilgi yok.
http://www.phonearena.com/news/Meet-the-HTC-Desire-616-HTCs-first-octa-core-Android-smartphone_id54370 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bakmanızı öneririm.
Ön tarafta kırmızı tonu çok hoş durmuş ama arka taraf için pek sayılmaz, ancak fiyatı uygun olursa pek ona bakacaklarını sanmıyorum. :)
Aynen
http://pub.ota.lenovomm.com/VIBEROM/DEV/DEV1411/VIBEUI_V1.5_1411_8_DEV_S939_NK_W_5C44.zip
http://pub.ota.lenovomm.com/VIBEROM/DEV/DEV1411/VIBEUI_V1.5_1411_8_DEV_S930_NK_W_5C44.zip
Mediatek de güncelleme için ekstra ücret istiyormuş sanırım.
Hocam Mediatek 4.4.2 (MRE SDK V2.0) kaynak kodlarını yayınladı.
Lenovo S939(MTK6592) ve S930(MTK6582) android 4.4.2 sürümüne güncellendi.MTK 6589 Cihazları için çalışmalara başlamış durumda.Yani yakında çoğu mtk'lı telefon 4.4.2 olacak demek oluyor.discovery dahil.
Kaynak: mtkblog.com/...
Ve kaynak;(build.prop ve framework)
[code]ro.mediatek.platform=MT6582
ro.mediatek.chip_ver=S01
ro.mediatek.version.branch=KK1.MP1
ro.mediatek.version.sdk=2
# end mediatek build properties
framework-res
sdkInfo:
minSdkVersion: '19'
targetSdkVersion: '19'
[/code]
Burdaki SDK versiyonu android sürümünü belirtiyor. SDK 19 = Android 4.4.2 oluyor. Yani gerçek 4.4.2 çekirdeği barındırıyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
645 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc