8 çekirdekli HTC Desire 616 sertifikasyon onayında ortaya çıktı





HTC'nin bu yıl alt seviye akıllı telefon pazarında agresif bir politika izleyeceği bir süredir dile getiriliyor ve firma pek çok Desire serisi akıllı telefonu gelişmekte olan pazarlarda satışa sundu. Firmanın yeni Desire modeli ise 8 çekirdekli olacak.





HTC, Desire 310 ile ilk kez bir MediaTek işlemcisine yer vermişti. Çin haberleşme komisyonundan onay alan Desire 616 modeli ise 8 çekirdekli MediaTek yongaseti ile karşımıza çıkacak.





Firmanın hemşehrisi MediaTek ile ilişkilerini derinleştirecek olan Desire 616 modeli 1.7GHz saat hızında çalışan ve MT6592 olduğu tahmin edilen bir yongasetinden gücünü alıyor.





Cihazda 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 9.1mm kalınlık, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz Çin kaynaklarında ortaya çıktığı için ilk etapta bu ülkede satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak kesin satış tarihi ve fiyat konusunda bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-HTC-Desire-616-HTCs-first-octa-core-Android-smartphone_id54370