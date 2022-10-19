Hacker'lar buna bayılacak: 8 GeForce RTX 4090, sekiz haneli şifreyi 48 dakikada kırabilir

Hashcat'in (en hızlı şifre kırma aracı olarak tanınıyor) baş geliştiricisi ve yarı zamanlı güvenlik analisti Sam Croley, uygulamasını GeForce RTX 4090 3D kartıyla test etti ve şifre kırmada GeForce RTX 3090'dan iki kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı.
48 dakikada 200 milyar şifre kombinasyonu
GeForce RTX 4090'ın rakamlar, büyük ve küçük harflerin yanı sıra özel karakterlerden oluşan sekiz haneli standart bir şifreyi (Statista'ya göre, bu şifre %32 oranında en yaygın kullanılan şifredir) tahmin etmesi (veya hedefe bağlı olarak kırması) yalnızca 6.1 saat sürmekte. Bu türden birden fazla ekran kartı kullanılarak bilgisayar korsanlığı hızı artırılabilir. Örneğin, bu tür 8 grafik kartından oluşan bir halka, şifreyi 200 milyar olası kombinasyondan geçirerek sadece 48 dakika içinde kırabilir.
Verilen bilgilere göre Hashcat ve GeForce RTX 4090'ın yeteneklerini birleştirerek neredeyse tüm uygulamaların veya dosyaların parolalarını kırmak ihtimal dahilinde. Bu duruma ne Bcrypt kimlik doğrulama protokolü ne de Microsoft NTLM ağ kimlik doğrulaması karşı koyamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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