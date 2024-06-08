ŞOK marketler 100W güneş paneli ve güç istasyonu satıyor

8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında güneş paneli ve güç istasyonu yer alıyor. 100W güneş paneli monokristal ve su geçirmez. Fiyatı 9999TL. 135000mAh kapasitesi olan priz çıkışlı Petrix güç kaynağı is 13999TL.
Bunun haricinde 1TB kapasite ve tek kol ile gelen PS5 Slim konsolu 21499TL iken son dönemde popüler olan RGB aydınlatmalı kablosuz şarj ve hoparlör aksesuarı 599TL ve SIM kartlı çocuk akıllı saati de 1049TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.