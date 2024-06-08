ŞOK marketler 100W güneş paneli ve güç istasyonu satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dış ortam etkinliklerinin artması ile birlikte market zincirlerinde kamp ve karavan malzemeleri boy göstermeye başladı. Bunlar arasında güneş enerjisi ile şarj olan taşınabilir güç istasyonları da yer alıyor.

8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

8 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında güneş paneli ve güç istasyonu yer alıyor. 100W güneş paneli monokristal ve su geçirmez. Fiyatı 9999TL. 135000mAh kapasitesi olan priz çıkışlı Petrix güç kaynağı is 13999TL.

6 Haziran A101 Ekstra ürünleri neler? 1 gün önce eklendi

Bunun haricinde 1TB kapasite ve tek kol ile gelen PS5 Slim konsolu 21499TL iken son dönemde popüler olan RGB aydınlatmalı kablosuz şarj ve hoparlör aksesuarı 599TL ve SIM kartlı çocuk akıllı saati de 1049TL olarak satılacak.

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