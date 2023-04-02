Haftaya BİM marketlerde Huawei Watch GT 2 var

Haftaya BİM marketler zincirinde dayanıklılık odaklı Huawei Watch GT 2 akıllı saat, giriş seviyesinde Vivo Y15S akıllı telefon modeli ve solar aydınlatma sistemi satışa sunulacak.

7 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

7 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Huawei Watch GT 2 akıllı saat dikkat çekiyor. 1.39 inçlik AMOLED ekran, Kirin A1 yongası, 32MB RAM, 4GB depolama, 14 gün kullanım ömrü, GPS, 5ATM dayanıklılık gibi özellikleri olan akıllı saat 2599TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan 6.51 inçlik HD+ ekran, Helio P35 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama, Android 11 Go işletim sistemi, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Vivo Y15S akıllı telefon modeli 3299TL olarak satılacak.

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