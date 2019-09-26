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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    80 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store, toplam değeri 80 TL olan iki farklı oyunu ücretsiz yaptı.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    80 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise popüler FPS oyunu Metro 2033 Redux ve sevilen bağımsız yapım Everything ücretsiz oldu. Her iki oyunu da önümüzdeki Perşembe (3 Ekim) gününe kadar herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.

    Metro 2033 Redux, 2010 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Metro 2033'ün yeni bir oyun motoruyla yeni nesil konsollar için tekrar hazırlanmış hali. Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı romanından uyarlama olan Metro 2033 Redux, birinci şahış nişancı tipinde bir hayatta kalma-korku oyunu. Ukraynalı stüdyo 4A Games tarafından geliştirilen oyun, piyasaya sürüldüğü sırada önemli satış başarıları yakalamış ve eleştirmenler tarafından da tam not almayı başarmıştı.

    Metro 2033 Redux'un tanıtım yazısı:


    Post apokaliptik bir ortamda parçalanmış Moskova metrosunda geçen Metro 2033, insanlığın kaderinin ellerinizde olduğu yer altında geçen bir hayatta kalma macerası sunuyor.

    2013’te kıyamet vari bir olay sonucunda neredeyse tüm insanlık yok olurken yeryüzü de tam bir zehir yüzeyine dönüşmektedir. Bir avuç hayatta kalmayı başarabilmiş insan da Moskova’nın bu dev yer altı metro sistemine girip kurtulmuş, insanlığın Karanlık Çağı’na tanık olmaktadırlar.

    2033’te ise artık yer altında doğup büyümüş bir ırktan Artyom’un rolünü üstleneceksiniz. Büyük olaydan hemen önce doğan ve yer altında büyüyen Artyom metro sisteminin derinliklerinde soluksuz bir maceraya çıkacak, insanoğlunun kaderini avuçlarına alacak ve kararları herkesi etkileyecek.


    Ödüllü bir bağımsız yapım olan Everything ise hayvanlardan gezegenlere, galaksilerden çok daha fazlasına kadar evrenin her bir cismine dönüşebileceğiniz ilginç bir oyun. İnteraktif bir doğa simülasyonu olan Everything'de Evren olmanın nasıl bir şey olduğunu keşfediyorsunuz.

    Metro 2033 Redux ve Everything'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 3 Ekim'e kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Minit. 


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    Mars Portakalı 2 sa.
    Helal olsun Epic Games.
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