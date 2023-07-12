Samsung, şimdiye kadarki en büyük OLED TV'sini tanıttı

Tam Boyutta Gör QN83S90C model adıyla tanıtılan yeni Samsung OLED 4K TV, ilginç olarak daha önceki 55 inç, 65 inç ve 77 inçlik modelin aksine Samsung’un QD-OLED panelleri yerine LG Display’in WRGB OLED panelini kullanıyor.

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LG'nin WOLED panelini kullanıyor

83 inç S90C OLED TV, 144 Hz değişken yenileme hızına sahip 10 bit W-OLED 4K panel, AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+, HDR10+ Adaptive ve HDR10+ Gaming özelliklerine sahip. Samsung, TV'nin renklerinin Pantone tarafından doğrulandığını iddia ediyor ancak Dolby Vision HDR’ı desteklemiyor.

Televizyonda 40 W 2.1 kanallı hoparlörler bulunuyor. Dolby Atmos desteği mevcut olmakla birlikte Samsung'un Q-Symphony uyumlu soundbarlarıyla kablosuz olarak eşleştirilebiliyor. Active Voice Amplifier, Adaptive Sound+, Object Sound Tracking Lite, TV’nin diğer ses özellikleri arasında.

Bağlantı noktalarına baktığımızda, 4 adet HDMI 2.1 portu, 3 adet USB-A portu, Ethernet portu, optik ses çıkış bağlantı noktası ve bir kablo bağlantı noktası görüyoruz. Bağlantı özellikleri arasında; Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, Miracast, AirPlay 2, DLNA ve Bluetooth 5.2 sıralanıyor.

Neural Quantum Processor ile güçlendirilen TV, Tizen 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Popüler tüm ses ve video akış platformları yüklü geliyor. Ayrıca Alexa, Bixby ve Google Assistant ile sesle kontrol edilebiliyor. Samsung Health, Samsung TV Plus, SmartThings Hub, Tap Sound, Tap View ve Wireless DeX gibi Samsung’un kendi uygulamaları da mevcut.

Bu TV’yi oyun oynamak için de düşünenlere Game Bar, Samsung Gaming Hub ve Super Ultrawide Game View özelliklerinin mevcut olduğunu belirtelim. Samsung Gaming Hub, Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now ve Utomik dahil olmak üzere çeşitli bulut oyun akış hizmetlerine erişiminiz var.

TV, son derece ince olmasına rağmen S95C modelinde gördüğümüz One Connect Box ve Zero Gap Duvar montajı ile gelmiyor. Televizyonun kumandası tahmin edeceğiniz üzere SolarCell Remote. Bu uzaktan kumanda, ortam ışığıyla kendini şarj ediyor veya USB-C bağlantı noktasından şarj edebiliyorsunuz.

83 inç S90C OLED TV fiyatı

83 inç S90C OLED TV’nin fiyatı; 5.400 dolar. Televizyonun çıkış tarihine ilişkin bir bilgi yok.

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83 inç Samsung S90C OLED TV tanıtıldı: İşte özellikleri