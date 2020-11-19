86 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 86 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Elite Dangerous ve The World Next Door oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Elite Dangerous olmuş. Çok oyunculu bir uzay simülasyonu olan Elite Dangerous özellikle de PC'de çok canlı bir topluluğa sahip. Görsel kalitesiyle de dikkat çeken Elite Dangerous'ta, küçük bir uzay gemisiyle oyuna başlıyor ve zamanla Samanyolu Galaksisi'nde adınızı büyütmeye çalışıyorsunuz. Bu süreçte birbirinden etkileyici ilginç uzay gemileri satın alabilir ve çeşitli ticaret, korsancılık, galaksi keşfi ve madencilik işleri yapabilirsiniz. Elite Dangerous'ın 'açık dünya' Samanyolu Galaksisi canlı bir ekonomi, savaş halindeki bölgeler ve hatta gizemli uzaylı tehditleri bile içeriyor.

Elite Dangerous için 2021'in başlarında büyük bir genişleme paketi yayınlanacak. Elite Dangerous: Odyssey isimli paket oyuna yüzlerce yeni özellik getiriyor. Bu büyük güncelleme öncesinde Elite Dangerous evrenine adım atmak için şimdi tam zamanı.

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Bu haftanın diğer oyunu ise The World Next Door olacak. Oyun hakkında açıklama yazısı:

"Animelerin ve bağımsız oyunların duygusal hikâye anlatımından ve heyecan verici aksiyonundan ilham alan The World Next Door, kendisini evden çok uzakta, büyülü ve gizemli Emrys dünyasında bulan isyankâr bir genç olan Jun'ın hikâyesini anlatıyor. Bu dünyaya ait olmayan renkli yaratıklarla karşılaşan Jun, zamanı dolmadan önce eve dönmek için yeni arkadaşlarına güvenmeyi öğrenmeli."

Elite Dangerous ve The World Next Door hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Kasım 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyunlar da belli oldu: Mudrunner.

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