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86TL değerinde GRID 2 paketi ücretsiz

2013 yılında piyasaya çıkan GRID 2 yarış simülasyonu oyunu iki DLC paketi ile birlikte Humble Bundle üzerinde ücretsiz hale geldi. Paketin toplam değeri 86TL’yi buluyor.
2 ay
9,1b
1
11
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli oyun kampanyalarının yapıldığı Humble Bundle platformunda bu hafta bir dönemin popüler simülasyon oyunu GRID 2 var. GRID 2 oyunu birlikte gelen iki DLC paketi ile birlikte 86TL toplam değere sahip.

GRID 2 neler sunuyor?

2013 yılında piyasaya sürülen Codemasters imzalı GRID 2 oyunu gelişmiş yapay zekâ, kontrol sistemi ve EGO oyun motoru ile gerçekçi hasar mekanikleri gibi döneminin dikkat çekici özelliklerine sahipti. 3 farklı kıtada birbirinden etkileyici yarış pistleri oyunu çekici hale getirmişti.

Ayrıca Bkz. "Magic Leap çalışanı Emre Tanırgan’dan sanal bateri projesi"

Steam üzerinde 49TL fiyat etiketi ile satılan GRID 2 oyunu Humble Bundle platformunda 2 gün için ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca 18TL değerinde olan Spa-Francorchamps Track Pack ve Bathurst Track Pack paketleri de ücretsiz. Böylece yarış oyunu severler bu hafta değerli bir pakete sahip olacak. Ürünlerin 21 Mart tarihine kadar aktive edilmesi gerekiyor.


 

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someone74 2 ay
Arkadaşlar humblebundle dan keyleri aldım ancak steam dan alırken sepete mi eklemek lazım? Kendim için veya hediye olarak satın al seçeneğinden sonra kart bilgileri kısmına atıyor. Hani bedavaydı?
edit: steam ın kendi programını yükleyince sorun ortadan kalktı.
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The.Mafia 2 ay
Haberimiz yoktu teşekkürler
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OldGamers86 2 ay
Steam de olmasa ne etçez bilmiyorum, kaptım, teşekkürler.
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asusokan 2 ay
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz, oyunu kütüphaneme ekledim bile
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Paetzold 2 ay
Teşekkürler, ekledim steam hesabıma.
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balcis 2 ay
süper, up!
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Sütyen_Teli 2 ay
Ulan zamanında steam'den alırken para vermiştim oldu mu şimdi bu :)
steamcommunity.com/...
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ozakin70 2 ay
Aldık, umarım bir gün oynarız...
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intel7mix 2 ay
Bari oyun içi alımlardan işimizi görürüz demişler.
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eScapeeXc 2 ay
Ön saflardan yerimizi aldık. Akşama steame ekleriz :)
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