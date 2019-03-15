86TL değerinde GRID 2 paketi ücretsiz

Önemli oyun kampanyalarının yapıldığı Humble Bundle platformunda bu hafta bir dönemin popüler simülasyon oyunu GRID 2 var. GRID 2 oyunu birlikte gelen iki DLC paketi ile birlikte 86TL toplam değere sahip.

GRID 2 neler sunuyor?

2013 yılında piyasaya sürülen Codemasters imzalı GRID 2 oyunu gelişmiş yapay zekâ, kontrol sistemi ve EGO oyun motoru ile gerçekçi hasar mekanikleri gibi döneminin dikkat çekici özelliklerine sahipti. 3 farklı kıtada birbirinden etkileyici yarış pistleri oyunu çekici hale getirmişti.

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Steam üzerinde 49TL fiyat etiketi ile satılan GRID 2 oyunu Humble Bundle platformunda 2 gün için ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca 18TL değerinde olan Spa-Francorchamps Track Pack ve Bathurst Track Pack paketleri de ücretsiz. Böylece yarış oyunu severler bu hafta değerli bir pakete sahip olacak. Ürünlerin 21 Mart tarihine kadar aktive edilmesi gerekiyor.



