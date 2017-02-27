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89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en önemli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Moonlight kazandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en önemli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın keyifli sunumu ile renklenen gecede kazanan Moonlight olurken, törenin sonunda yaşanan karışıklık geceye damga vurdu.
En İyi Film Oscarı'nı vermek için sahneye gelen usta oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, ödülü La La Land'in kazandığını duyurdu. Ne var ki ikiliye yanlış zarf verilmişti. En İyi Film ödülünü kazanan La La Land değil Moonlight'dı. Törenin yapımcıları durumun farkına vararak hemen duruma müdahele etseler de yaşanan bu karışıklık Oscar tarihinin en unutulmaz anları arasında yerini aldı.
89.Akademi Ödülleri, gecenin sonunda yaşanan bu karışıklık nedeniyle muhtemelen ileride kötü hatırlanacak olsa da aslında birçok olumlu olaya da sahne oldu. Moonlight filmindeki performansı ile yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Mahershala Ali ana dallarda Oscar kazanan ilk Müslüman olurken, La La Land ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan 32 yaşındaki Damien Chazelle de bu ödülü kazanan en genç isim olarak Oscar tarihine geçti.
89.Akademi Ödülleri'nde adaylar ve kazananlar şu şekilde:
En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By The Sea
Moonlight

En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve, Arrival
Mel Gibson, Hacksaw Ridge
Damien Chazelle, La La Land
Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea
Barry Jenkins, Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Emma Stone, La La Land
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell Or High Water
Lucas Hedges, Manchester By The Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Uyarlama Senaryo
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Moonlight
89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Orijinal Senaryo
Hell Or High Water
La La Land
The Lobster
Manchester By The Sea
20th Century Women

En İyi Görüntü Yönetimi
Arrival
La La Land
Moonlight
Lion
Silence

En İyi Müzik
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passenger

En İyi Görsel Efekt
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Rogue One: A Star Wars Story
The Jungle Book
Kubo And The Two Strings

En İyi Kurgu
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell Or High Water
La La Land
Moonlight

En İyi Makyaj
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad

En İyi Sanat Yönetimi
Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar
La La Land
Passengers
89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Kostüm Tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land

En İyi Orijinal Şarkı
Audition, La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
City Of Stars, La La Land
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana

En İyi Ses Kurgusu
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully

En İyi Ses Miksajı
Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Animasyon Film
Kubo And The Two Strings
Moana
My Life As A Zuccini
The Red Turtle
Zootopia

Yabancı Dilde En İyi Film
Land Of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Toni Erdmann, Almanya
89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Belgesel
Fire At Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made In America
13th

En İyi Kısa Belgesel
Extremis
4.1 Miles
Joe’s Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets

En İyi Kısa Film
Ennemis Interieurs
La Femme et le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode

En İyi Kısa Film (Animasyon)
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider And Cigarettes
Pearl
Piper
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ed Wood 2 yıl en beğenilen
Bu ne hız ya ödülleri bekleseydik en azından, harikasınız.
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darkdiva 2 yıl
Bizim millet de işine gelmeyen her şeye yok siyasi yok politik yok bilmem ne, hemen yaftayı yapıştırıyor. Adamlar gayet de güzel seçiyorlar. Ha hata yaptıkları oluyor mu, mutlaka oluyordur. Sonuçta 6000 kişi oyluyor filmleri.
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okty_bcer 2 yıl
Önceden belli olmasına rağmen nasıl yanlışlık olur siz anlayın
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olağan_şüpheli 2 yıl okty_bcer
okty_bcer
Önceden belli olmasına rağmen nasıl yanlışlık olur siz anlayın

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pspoor 2 yıl
Tamamen politik ve icinde rezaletten baska bir olay bulunmaya bir tören. Artik insanlarin bu saklabanlara prim vermemesi gerekiyor.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
oscar eurovizyona dönmüş şu rezalete bak
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stackman 2 yıl
Mağara soğukmuydu kardeş
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theseyma 2 yıl
Bütün gece töreni izledik... Törende sürekli ırkçılık ayrımcılık üzerine konuşmalar yaptılar :) Bence eğlenceli bir geceydi baya. Bazı filmlerin Oscar alacağını zaten bekliyordum. Son dakika gerçekten efsaneydi :D Best Picture tam La La Land denildi.. Sonra koşup geldiler.. MOONLİGHT oldu.
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olağan_şüpheli 2 yıl
a seperation dan sonra yine bir iran filmi almış yabancı film oscarını. siyasal gerginlikten götürüyorlar arkadaş
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Torneol 2 yıl
lion filmi nasıl eli boş döner inanılır gibi.değil
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Macella 2 yıl
bak sen
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Ed Wood 2 yıl en beğenilen
Bu ne hız ya ödülleri bekleseydik en azından, harikasınız.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Oscar ödülleri, Akademi Ödülleri ve
7 etiket daha la la land moonlight 2017 oscar ödülleri 89.akademi ödülleri Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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