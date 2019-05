89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en önemli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın keyifli sunumu ile renklenen gecede kazanan Moonlight olurken, törenin sonunda yaşanan karışıklık geceye damga vurdu.

En İyi Film Oscarı'nı vermek için sahneye gelen usta oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, ödülü La La Land'in kazandığını duyurdu. Ne var ki ikiliye yanlış zarf verilmişti. En İyi Film ödülünü kazanan La La Land değil Moonlight'dı. Törenin yapımcıları durumun farkına vararak hemen duruma müdahele etseler de yaşanan bu karışıklık Oscar tarihinin en unutulmaz anları arasında yerini aldı.

89.Akademi Ödülleri, gecenin sonunda yaşanan bu karışıklık nedeniyle muhtemelen ileride kötü hatırlanacak olsa da aslında birçok olumlu olaya da sahne oldu. Moonlight filmindeki performansı ile yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Mahershala Ali ana dallarda Oscar kazanan ilk Müslüman olurken, La La Land ile en iyi yönetmen ödülünü kazanan 32 yaşındaki Damien Chazelle de bu ödülü kazanan en genç isim olarak Oscar tarihine geçti.

89.Akademi Ödülleri'nde adaylar ve kazananlar şu şekilde:

En İyi Film

Moonlight

Damien Chazelle, La La Land

Emma Stone, La La Land

Casey Affleck, Manchester By The Sea

Viola Davis, Fences

Mahershala Ali, Moonlight

Moonlight

Manchester By The Sea

La La Land

La La Land

The Jungle Book

Hacksaw Ridge

Suicide Squad

La La Land

Fantastic Beasts and Where to Find Them

City Of Stars, La La Land

Arrival

Hacksaw Ridge

Zootopia

The Salesman, İran

OJ: Made In America

The White Helmets

Sing

Piper

