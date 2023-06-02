- Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023
- Xbox Game Pass Haziran 2023 yeni oyunlar:
- 6 Haziran
- 8 Haziran
- 13 Haziran
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Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023
Hatırlayacak olursak Xbox Game Pass'in Mayıs oyunları arasında Redfall (Konsol, PC, Bulut), Ravenlok (Konsol, PC, Bulut), Weird West: Definitive Edition (Konsol), Shadowrun Trilogy (PC), Fuga: Melodies of Steel 2 (Konsol,PC) dahil olmak üzere 6 farklı oyun yer alıyordu.
Haziran ayı listesine baktığımızda ise, oyun sayısının bir hayli arttıdığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Chicory: A Colorful Tale, Farworld Pioneers, Car Mechanic Simulator 2021, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, The Big Con, Amnesia: The Bunker, Hypnospace Outlaw, Rune Factory 4 Special, Stacking ve Dordogne olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor.
Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Haziran itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Bridge Constructor Portal (Bulut, Konsol ve PC)
- Chorus (Bulut, Konsol ve PC)
- Maneater (Bulut, Konsol ve PC)
- Mortal Shell (Bulut, Konsol ve PC)
- Serious Sam 4 (Bulut, Konsol ve PC)
- Total War: Three Kingdoms (PC)
Xbox Game Pass Haziran 2023 yeni oyunlar:
- Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC)
- Farworld Pioneers (Konsol ve PC)
- Car Mechanic Simulator 2021
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Bulut, Konsol ve PC)
- The Big Con (Bulut, Konsol ve PC)
6 Haziran
- Amnesia: The Bunker (Bulut, Konsol ve PC)
- Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol ve PC)
8 Haziran
- Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
- Stacking (Bulut ve Konsol)
13 Haziran
- Dordogne (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)