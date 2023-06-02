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    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023

    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine Amnesia: The Bunker dahil olmak üzere Medieval Dynasty dahil 10 farklı oyun ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni yapımlar.
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    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine Haziran ayında eklenecek ve çıkacak oyunlarbelli oldu. Bu ayın başında oyun kütüphanesine 10 farklı oyun ekleniyor. Gelin paylaşılan listeye hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023

    Hatırlayacak olursak Xbox Game Pass'in Mayıs oyunları arasında Redfall (Konsol, PC, Bulut), Ravenlok (Konsol, PC, Bulut), Weird West: Definitive Edition (Konsol), Shadowrun Trilogy (PC), Fuga: Melodies of Steel 2 (Konsol,PC) dahil olmak üzere 6 farklı oyun yer alıyordu.

    Haziran ayı listesine baktığımızda ise, oyun sayısının bir hayli arttıdığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Chicory: A Colorful TaleFarworld PioneersCar Mechanic Simulator 2021Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the SlayerThe Big ConAmnesia: The BunkerHypnospace OutlawRune Factory 4 SpecialStacking ve Dordogne olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor. 

    Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Haziran itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

    • Bridge Constructor Portal (Bulut, Konsol ve PC)
    • Chorus (Bulut, Konsol ve PC)
    • Maneater (Bulut, Konsol ve PC)
    • Mortal Shell (Bulut, Konsol ve PC)
    • Serious Sam 4 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Total War: Three Kingdoms (PC)

    Xbox Game Pass Haziran 2023 yeni oyunlar:

    • Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC)
    • Farworld Pioneers (Konsol ve PC)
    • Car Mechanic Simulator 2021
    • Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Big Con (Bulut, Konsol ve PC)

    6 Haziran

    • Amnesia: The Bunker (Bulut, Konsol ve PC)
    • Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol ve PC)

    8 Haziran

    • Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
    • Stacking (Bulut ve Konsol)

    13 Haziran

    • Dordogne (Bulut, Konsol ve PC)
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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