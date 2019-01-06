8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi

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Mersin’de prototipi üretilen yüzde 70’i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı ‘Derman’, önümüzdeki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet verecek.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’nin Tarsus’taki Ar-Ge biriminde yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından üretilen prototip araç, zorlu arazi koşullarında TSK’nın lojistik gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. Derman, 517 beygir güce, 16 ileri otomatik şanzımana ve 8 çeker sisteme sahip.

Derman; tanklar da dahil olmak üzere zırhlı araçların taşınması, mühimmatların taşınması, kumanda merkezi ve benzeri yapıların taşınması amacıyla tasarlandı. Araca 30 tonluk bir yük yüklenebiliyor, arkasına römork ilave edildiğinde 70 tonluk Altay tankını taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilmektedir.

Seri üretime geçildiğinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaşılacak. Aracın yerlilik oranın arttırılması hedefleniyor. İlk aracın prototip üretimi tamamlandı. Bu sene içerisinde ikinci aracın üretimi tamamlanacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Derman’ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."

Aracın ismini Derman koymalarının sebebini, Saltık, "Dertlere derman olsun diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcikin-yukune-derman-olacak/1357186