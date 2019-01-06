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8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi

Koluman AŞ tarafından Mersin'de prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanıyor.
4 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi
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Mersin’de prototipi üretilen yüzde 70’i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı ‘Derman’, önümüzdeki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet verecek.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’nin Tarsus’taki Ar-Ge biriminde yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından üretilen prototip araç, zorlu arazi koşullarında TSK’nın lojistik gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. Derman, 517 beygir güce, 16 ileri otomatik şanzımana ve 8 çeker sisteme sahip.

Derman; tanklar da dahil olmak üzere zırhlı araçların taşınması, mühimmatların taşınması, kumanda merkezi ve benzeri yapıların taşınması amacıyla tasarlandı. Araca 30 tonluk bir yük yüklenebiliyor, arkasına römork ilave edildiğinde 70 tonluk Altay tankını taşıyabilecek kapasiteye ulaşıyor. yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi askeri şartlarda çalışabilmektedir.

Seri üretime geçildiğinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaşılacak. Aracın yerlilik oranın arttırılması hedefleniyor. İlk aracın prototip üretimi tamamlandı. Bu sene içerisinde ikinci aracın üretimi tamamlanacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Derman’ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."

Aracın ismini Derman koymalarının sebebini, Saltık, "Dertlere derman olsun diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcikin-yukune-derman-olacak/1357186 Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Dermandes-Benz.

Şaka bir yana en azından bir adım atılmış. Gelişerek devam eder umarım.
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TetraYazilim 4 ay
Seçimsen üretimleri devam ediyor. Göklerden inmeyen uçağımız, bir türlü gelemeyen arabamız büyük bir sabırla bekliyoruz..
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Tugrul_512bit 4 ay
Başarılarımızın devamını dilerim.
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1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
Bre cahil. O motor Mercedes marka ama Aksaray'da üretiliyor. Yani fabrikası Türkiye'de! Ama işte klavye başında boş konuşmak bedava nasılsa..
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DH Misafiri 4 ay
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan birisi daha. O kamyonun motoru Mercedes ama Aksaray'da üretiliyor! Yani savaş durumlarında o fabrikalar Türkiye'de yer alıyor. Bu yüzden çok önemli değil, Mercedes'ten iyi yerli motor yaptılar da kullanmadılar mı? O yapılsın ona geçerler ama kolay değil o işler. Onlarca milyar euro AR-GE'nin ve yıllar süren çalışmaların sonucu bu motorlar.
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DH Misafiri 4 ay
Mercedes veya Ford motorlu olması önemli değil önemli olan o motorların Türkiye'de üretilmesi ki üretiliyor. Savaş durumlarında ülkedeki fabrikalara emir verilebilir ve üretim yaptırılabilir, burada üretilmesi o yüzden önemli. SİHA'ların kontrol kamyonları da Ford marka. Bence güzel bir adım, umarım devamı gelir.
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muammer816 4 ay
koluman firması bugün mercedes benz markası yetkili servisliğini birden çok noktada yapıyor diye biliyorum.yine yanlış bilmiyorsam koluman firması ülkemizdeki ilk mercedes otobüs üretimine ortaktı.bilenler bilir ilk mercedes otobüsler topkapı-davutpaşa mevkinde üretilmiştir.yıllar sonra şuan ki yerlerine mercedes benz türk a.ş olarak taşınmış,bu irili ufaklı ortakları ayırmışlardır.sanırım bu üretim tutkusu bitmemiş firma sahiplerinde ve bir şekilde üretim yapmak istiyorlar.bunlar güzel şeyler.alt yapı mercedes falan diye dalga geçiliyor ama böyle olması daha güzel bence.başlangıç için güzel,ordumuz için güzel.hayırlı uğurlu olsun herkese.emeği geçen herkese teşekkür ederim,tebrik ederim.
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teknoforum-bs 4 ay
Araç Mercedes zaten.Sanki onun tasarımıda yerli gibi anlatılmış.
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DH Misafiri 4 ay
Mühendislik bir birikimdir. Şimdi dış tasarım yapıldı, ithal motor ve şanzımanla. Yarın motor ve şanzımanıda ürettiğinde takıp test edeceğin kendi şasen olacak. Aynı şey atak helikopteri içinde geçerli. Yarın TEI motor ürettiğinde, test edip doğrudan kullanacağın bir şasen,aracın olacak. Burda önemli nokta, motor ve şanjıman üretme çabası var mı, varsa bu haberle güzel gelişmeler. Muhalefet için muhalefet olmanın kimseye bi faydası yok.
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DH Misafiri 4 ay
adresin bir altındaki haber "Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 7.9'a çıkardı". :)
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Manchester United 4 ay
Yerli ve milli lafı artık bıktırdı. Yapılırsa lisanslı falan yapıldı denilsin.
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Seyrim 4 ay
Seçim mi var.. :)
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DH Misafiri 4 ay
Bahsedilmemiş ama balistik füze için yapıldı bu araç
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