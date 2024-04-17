Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli otomobiller her geçen gün yaygınlaşıyor. Elektrikli otomobil sayısındaki artışla paralel olarak şarj istasyonları da çoğalıyor. Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinde elektrikli otomobilleriyle seyahat ettiler. Bu seyahatlerle birlikte Türkiye’de şarj rekoru kırıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamalarına göre 9 günlük bayram tatili boyunca 17 bin 651 şarj soketinde 120 bin şarj işlemi yapıldı. 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. 9 günde en yüksek şarj sayısına ulaşıldı.

Bayramda elektrikli şarj istasyonu işletmecileri çeşitli indirim kampanyaları yaptı. TOGG ve EVBEE iş birliğiyle 1 istasyonda 18 kW hızında şarj hizmeti ücretsiz olarak sunuldu. Otopriz’in ülke genelindeki 84 istasyonda ücretsiz şarj hizmeti sunuldu. Togg'un şarj istasyonu şirketi Trugo, %50 indirimli şarj hizmeti sağlandı.

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9 günlük bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı